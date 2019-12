Taliansky minister podal demisiu

Ilustračná snímka. Foto: TASR Štefan Puškáš Foto: TASR Štefan Puškáš

Rím 26. decembra (TASR) - Taliansky minister školstva Lorenzo Fioramonti podal demisiu po tom, ako nezískal od vlády miliardy eur potrebných pre skvalitnenie škôl a univerzít v krajine.Ako v noci na štvrtok informovala agentúra Reuters, Fioramonti podal demisiu v pondelok, a to listom premiérovi Giuseppemu Contemu, pričom svoju rezignáciu označil zaReuters konštatuje, že Fioramontiho demisia je ranou pre koaličnú vládu, ktorej strany sú v spore vo viacerých otázkach - od reformy eurozóny po práva migrantov.Ministrovo rozhodnutie poukazuje aj na problémy Hnutia piatich hviezd (M5S), ktorého je členom a ktoré sa snaží reorganizovať v čase rozsiahlej vnútornej nespokojnosti so svojím vodcom Luigim Di Maiom. Reuters pripomenul, že tento mesiac traja senátori zvolení za M5Sk opozičnej krajne pravicovej Lige.Spravodajský kanál Rai News 24 pripomenul, že Fioramonti hrozil, že opustí vládu, ak do rozpočtu na budúci rok nebudú zahrnuté tri miliardy eur pre školstvo.Návrh zákona o štátnom rozpočte na rok 2020 schválil parlament začiatkom týždňa a požadované prostriedky pre školstvo v ňom nefigurujú.Vo svojej reakcii pre Reuters Fioramonti v súvislosti so svojím odchodom z funkcie vyhlásil, žeDodal tiež, že vládu bude naďalej podporovať v parlamente, kam sa vracia ako poslanec.TV kanál Rai News 24 nevylúčil, že Fioramonti opustí hnutie M5S a založí svoju vlastnú stranu.