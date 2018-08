Taliansky minister Salvini dovolí deťom vystúpiť z lode Diciotti

Na snímke loď Diciotti talianskej pobrežnej stráže so 67 utečencami na palube čaká pred sicílskym prístavom Trapani na ďalšie pokyny rezortu vnútra v Ríme vo štvrtok 12. júla 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 22. augusta (TASR) - Taliansky nekompromisný minister vnútra Matteo Salvini dovolí deťom vystúpiť zo záchrannej lode Diciotti, zakotvenej v sicílskom prístave Catania. Avšak v stredu stále tvrdohlavo odolával tlaku, aby prestalostatných migrantov na palube plavidla, ako to niektorí nazvali.Na lodi talianskej pobrežnej stráže Diciotti sa už približne týždeň nachádza 177 migrantov vyzdvihnutých zo Stredozemného mora. Po diplomatickej patovej situácii s Maltou talianski predstavitelia nakoniec umožnili lodi v pondelok večer zakotviť v sicílskom prístave Catania, ale nepovolili vystúpiť žiadnym migrantom.povedal Salvini vo videu zverejnenom na Facebooku.dodal tento líder krajne pravicovej, euroskeptickej strany Liga, pôvodne nazývanej Liga Severu (LN).Na lodi sa nachádza okolo 29 neplnoletých osôb bez sprievodu dospelých a podľa zákona im nesmú odmietnuť udeliť azyl. Pre tlačovú agentúru DPA to vyhlásila hovorkyňa Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR). Súd pre mladistvých v Catanii napísal vláde list, v ktorom ju žiadal o ich okamžité pustenie, informovala talianska tlačová agentúra ANSA.Ľudia na palube Diciotti údajne strávili dlhé obdobia v líbyjských zadržiavacích táboroch, kde prekvitá zneužívanie a týranie. Väčšina z nich pochádza z Eritrey a Sudánu, teda z krajín trpiacich konfliktami, ktorých obyvatelia obvykle spĺňajú podmienky na získanie azylu.Avšak Salvini väčšinu z nich označuje za telesne zdatných mužov, pričom používa talianske slovné spojenieTvrdí, že už "má po krk toho, že v talianskych mestách vidí desaťtisíce falošných utečencov", ktorí z jeho pohľadu stoja daňových poplatníkov miliardy eur.Taliansky komisár pre práva zadržiavaných Mauro Palma uviedol už skôr vo vyhlásení, že títo migranti súA oznámil, že vo štvrtok (23. augusta) sa bude na palube Diciotti konať kontrola.Palma pre DPA uviedol, že mohlo dôjsť k porušenie talianskej ústavy, a ak nie to, tak k porušeniu článkov Európskeho dohovoru o ochrane ľudských práv. Ten zakazuje neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie a zaručuje právo na slobodu.Podľa Palmu jepri rokovaniach s ostatnými vládami EÚ o dohode o prerozdeľovaní migrantov.Salvini odmieta migrantov pustiť z lode, kým ďalšie vlády EÚ nebudú súhlasiť z prijatím migrantov. Podobné dohody sa dosiahli aj v minulých týždňoch, ale Salvini tvrdí, že niektoré krajiny únie neplnia svoje záväzky z dohody.