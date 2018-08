Taliansky policajt: Väčšina staršej infraštruktúry je problematickej

Na snímke pohľad na obytné domy z ktorých museli evakuovať obyvateľov po zrútení sa časti diaľničného mosta Morandi 15. augusta 2018 v Janove. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Rím/Bratislava 17. augusta (TASR) – Most v talianskom prístavnom meste Janov sa v utorok zrútil v dôsledku štrukturálneho narušenia svojho nosného stĺpu. Tlmočil pre TASR dostupné informácie šéf jedného z talianskych policajných okrskov Maurizio (49), ktorý bol v Janove priamo na mieste nešťastia bezprostredne po tom, ako sa stalo.priznal.Ako ďalej spresnil, 38 ľudí v dôsledku nešťastia zomrelo a 15 sa zranilo, pričom ôsmi z nich podľa neho vážne. Približne 660 ľudí muselo v dôsledku nešťastia opustiť svoje domovy.dodal.Pri zrútení časti Morandiho mosta nad údolím rieky Polcevera v Janove spadlo 14. augusta krátko pred poludním z výšky niekoľkých desiatok metrov 30-35 osobných a viacero nákladných áut. Trosky a vozidlá dopadli do koryta rieky, na železničné koľaje a do priemyselného areálu. V čase incidentu bola v danej oblasti silná búrka. Na moste tiež prebiehali údržbové práce.Most Morandi z roku 1967 bol v čase svojho vzniku všeobecne považovaný za odvážny architektonický čin, avšak časom si začal vyžadovať neustálu údržbu. Talianska prokuratúra svoje vyšetrovanie sústreďuje na možné konštrukčné chyby alebo neadekvátnu údržbu. Experti tvrdia, že katastrofa poukazuje na náročnosť udržiavania akéhokoľvek starnúceho mosta.