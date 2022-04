Taliansky premiér Draghi nepôjde do Afriky dojednať energetické dohody, nakazil sa koronavírusom

18.4.2022 (Webnoviny.sk) - Taliansky premiér Mario Draghi mal pozitívny test na COVID-19 a nepôjde na cestu do Afriky, ktorej cieľom je zabezpečiť energetické dohody za účelom zníženia závislosti Talianska na ruskom zemnom plyne.Jeho úrad v pondelok informoval, že politik nemá príznaky.V Angole a Kongu budú taliansku vládu zastupovať ministri zahraničia a pre ekologický prechod. Politici do krajín vycestujú v stredu a vo štvrtok.Taliansko kupuje takmer 40 percent jeho zásob zemného plynu z Ruska. Draghi je rozhodnutý v najbližších dvoch až troch rokoch drasticky znížiť túto závislosť, z časti aj uzatváraním dohôd s ďalšími producentmi energií.Taliansky premiér nedávno cestoval do Alžírska, kde tiež uzavrel dohodu o zvýšení dodávok zemného plynu.