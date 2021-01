Taliansky premiér Giuseppe Conte podal demisiu, pokúsi sa však zostaviť tretiu vládu

Renziho strana stiahla svoju podporu

Conte dúfa v Mattarellovu podporu

26.1.2021 (Webnoviny.sk) - Taliansky premiér Giuseppe Conte v utorok rezignoval na svoju funkciu. Stalo sa tak po tom, ako jeho vláda stratila podporu kľúčovej strany pre riešenie koronakrízy. Rezignácia Conteho tak pripravila pôdu pre konzultácie, ktoré tento týždeň rozhodnú o tom, či politik dokáže zostaviť tretiu vládu.Conte odovzdal utorok svoju demisiu prezidentovi Sergiovi Mattarellovi , ktorý ho bezprostredne požiadal o vedenie vlády v blízkej budúcnosti, uviedla prezidentská kancelária. Mattarella v stredu začne konzultácie s lídrami politických strán.Prezident môže požiadať Conteho, aby sa pokúsil zostaviť širšiu koaličnú vládu, vymenovať úradnícku vládu alebo rozpustiť parlament a vyhlásiť predčasné voľby, pripomína agentúra AP.Conteho koaličná vláda sa dostala do problémov po tom, ako tento mesiac menšia strana vedená expremiérom Matteom Renzim stiahla svoju podporu. Minulý týždeň Conte síce prestál hlasovanie o dôvere v parlamente, no v Senáte nezískal absolútnu väčšinu, čo ho doviedlo k rezignácii.Conte dúfa, že znova získa Mattarellovu podporu na vytvorenie novej koalície, ktorá by dokázala viesť krajinu počas boja s pandémiou a ekonomickou recesiou aj vytvoriť plán výdavkov na 209 miliárd eur, ktoré Taliansko dostane z fondu obnovy EÚ.Súčasná koalícia zložená z Hnutia piatich hviezd, Demokratickej strany a strany LeU dúfa vo vznik tretej Conteho vlády. Pravicová strana Liga Mattea Salviniho, ktorá bola súčasťou Conteho prvej vlády, a stredopravá opozícia zase presadzujú predčasné voľby v nádeji, že zužitkujú vládnu krízu a vyššiu podporu v prieskumoch verejnej mienky vo svoj prospech.