Taliansky premiér si stanovil podmienky, ktoré by ho presvedčili stiahnuť svoju rezignáciu

Je ochotný zostať na svojom poste

Obyvatelia ho vyzývajú aby zostal

Prezident jeho rezignáciu neprijal

20.7.2022 (Webnoviny.sk) - Taliansky premiér Mario Draghi v stredu konštatoval, že spontánne prejavy verejnej podpory jeho vláde sú „bezprecedentné a nemožno ich ignorovať“. Uviedol to, zatiaľ čo zvažuje žiadosti, aby stiahol svoju rezignáciu, ktorú ponúkol po tom, ako koaličný partner vyvolal vládnu krízu.Draghi parlamentu predstavil priority, ktoré má podľa neho zvážiť v záujme prestavby „od vrchu“, potrebné na to, aby vláda efektívne pracovala. Naznačil zároveň, že je ochotný ostať na svojom poste, ak ich prijmú.Priamo pritom vyzval Hnutie piatich hviezd , aby sa rozhodlo, či s tým bude súhlasiť alebo nie. Práve to totiž minulý týždeň odmietlo podporiť vládny návrh zákona o ekonomickej pomoci pre rodiny a podniky v objeme 23 miliárd eur, o ktorom hlasovanie bolo spojené s vyslovením dôvery vláde.Draghi dlhodobo trval na tom, že nebude viesť druhú vládu ani vládu bez Hnutia piatich hviezd. Zdá sa však, že vlna výziev, aby to prehodnotil, ktorá prišla zvnútra Talianska i mimo neho, mala na neho vplyv.Politickí lídri, starostovia, lekárske združenia i obyčajní obyvatelia ho v posledných dňoch vyzývajú, aby zostal vo funkcii, pretože je to potrebné v kritickom čase rastúcej inflácie a cien energie, vojny na Ukrajine a v stávke je aj implementácia prostriedkov z európskeho plánu obnovy.Napriek Draghiho konštatovaniu, že je ochotný zostať, však zatiaľ nie je jasné, ako to dopadne. Po jeho príhovore totiž majú zákonodarcovia šancu reagovať a následne ešte môže odpovedať aj Draghi. Podľa agentúry AP by sa neskôr mohlo konať aj hlasovanie.Taliansky prezident Sergio Mattarella minulý týždeň odmietol prijať rezignáciu premiéra Maria Draghiho a poveril ho, aby zistil, či jeho vláda dokáže v parlamente získať väčšinu.Ak sa vládna kríza rýchlo nevyrieši, Mattarella by mohol rozpustiť parlament a otvoriť tak cestu predčasným voľbám. Tie by sa mohli konať už v septembri. Parlamentné voľby by sa pritom v riadnom termíne mali konať na jar.Vláda národnej jednoty na čele s Draghim úraduje od februára 2021.