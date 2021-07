Taliansky Senát znížil vek voličov, vo voľbách do hornej komory môžu hlasovať aj osemnásťroční

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.7.2021 (Webnoviny.sk) - Taliansky Senát, horná komora parlamentu, vo štvrtok znížil minimálny vek voličov oprávnených hlasovať vo voľbách z 25 na 18 rokov.Všetci plnoletí dosiaľ mohli odovzdať hlas vo voľbách do dolnej komory talianskeho parlamentu - poslaneckej snemovne.Najnovšie rozhodnutie Senátu znamená, že vo voľbách do hornej komory zákonodarného zboru budú môcť hlasovať ďalšie asi 4 milióny ľudí.Ak o to v priebehu nasledujúcich troch mesiacov požiada dostatočný počet zákonodarcov v každej komore, v celoštátnom ústavnom referende budú môcť voliči potvrdiť spomenutý nižší volebný vek.