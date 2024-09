Taliansky tínedžer Kimi Antonelli v budúcom roku nahradí Lewisa Hamiltona v tíme F1 Mercedes

31.8.2024 (SITA.sk) - Tínedžer Kimi Antonelli bude v sezóne 2025 nástupcom Lewisa Hamiltona v tíme motoristickej formuly 1 Mercedes. Skúsený 39-ročný Hamilton, ktorý je sedemnásobným majstrom sveta, po skončení aktuálnej sezóny odíde do konkurenčného Ferrari. V Mercedese ho vystrieda o viac než dve dekády mladší Antonelli, ktorý je súčasťou tímu Mercedes od dvanástich rokov.„Dostať sa do F1 je snom, ktorý mám už od detstva. Chcem poďakovať tímu za podporu počas mojej kariéry a za dôveru, ktorú mi prejavili. Stále sa veľa učím, ale cítim sa pripravený na túto príležitosť,“ povedal 18-ročný Antonelli.Ten zbieral skúsenosti i úspechy na motokárach a vo formule 4. Tento rok prešiel do formuly 2, kde vyhral dve podujatia.Šéf tímu Mercedes Toto Wolff označil Antonelliho za „úžasný“ talent. „Naše nové zloženie je ideálne pre ďalšiu kapitolu našej histórie. To je dôkazom sily nášho juniorského programu a dôvery v domáce talenty,“ podotkol Wolff. Zdôraznil, že oceňuje Antonelliho talent a rýchlosť a verí, že mu pomôžu zvládnuť prechod do F1.Taliansko už tri roky čaká na nového jazdca vo Formule 1. Posledným talianskym šampiónom F1 bol Alberto Ascari ešte v roku 1953. Posledné talianske víťazstvo na pretekoch F1 sa zrodilo v roku 2006 zásluhou Giancarla Fisichellu.