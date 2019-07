Taliansky UniCredit uvažuje o vytvorení zahraničného holdingu

UniCredit Bank Foto: TASR/František Iván Foto: TASR/František Iván

Miláno/Viedeň 12. júla (TASR) - Vedenie talianskej veľkobanky UniCredit uvažuje o vytvorení zahraničného bankového holdingu zloženého z jej dcér, ktorými sú Bank Austria, HypoVereinsbank, východoeurópske dcéry a turecká dcéra. V uplynulých dňoch o tom informovali talianske a nemecké denníky. Centrála nového holdingu by mala sídliť v Nemecku.V piatok k vytvoreniu holdingu zaujalo stanovisko aj vedenie milánskej centrály. Vytvorenie holdingu prichádza do úvahy len v prípade „mimoriadnych operácií“. Uviedol to člen jej vedenia Fabrizio Saccomanni.povedal Saccomanni. V uplynulých mesiacoch sa často objavovali chýry o tom, že talianska veľkobanka by sa mohla zlúčiť s nemeckou Commerzbank alebo s francúzskou Société Générale.dodal bankár.Milánska centrála teraz hľadá poradcov, ktorí by pomohli vytvoriť holding na jej zahraničné operácie. Vedenie UniCreditu predstaví v Londýne 3. decembra svoj strategický plán činnosti v rokoch 2020 – 2023.Reuters sa podľa agentúry APA odvoláva na insiderov v Miláne. Vytvorenie holdingu by malo byť pre UniCredit príležitosťou, aby novou dcérou oddelila od seba talianske riskantné podnikanie a zahraničné operácie. Z ich rozdelenia by mal úžitok aj európsky bankový dohľad. V prípade ťažkostí by samostatne pôsobiaci holding bol pokladaný za oddelený finančný ústav, ktorý by sa dal výhodnejšie refinancovať.