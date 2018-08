Taliansky vicepremiér M. Salvini nepodporuje znárodnenie diaľníc

Taliansky minister vnútra Matteo Salvini. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 23. augusta (TASR) - Podpredseda talianskej vlády a minister vnútra Matteo Salvini nepodporuje zoštátnenie diaľničnej siete v krajine, dodal však, že by sa dalo uvažovať o kombinovanom prevádzkovaní diaľnic súkromnými firmami a štátom.Podľa niektorých predstaviteľov talianskej vládnej koalície, tvorenej krajne pravicovou Ligou Severu a protisystémovým Hnutím piatich hviezd, by sa diaľničná sieť mala znárodniť. Reagovali tak na zrútenie mosta v Janove zo 14. augusta, ktoré si vyžiadalo 43 obetí.povedal Salvini v rozhovore pre miestnu rozhlasovú stanicu. Zároveň však dodal, že je potrebné prehodnotiť podmienky štátnych koncesií a je otvorený prípadnej "Salvini zároveň ostro skritizoval spoločnosť Atlantia, materskú firmu spoločnosti Autostrade per l'Italia prevádzkujúcej diaľnicu, pod ktorú patrí aj zrútený most, za jej reakcie krátko po nešťastí. Ako uviedol, vážne ho znepokojuje prístup firmy Atlantia, ktorá po tragédii začala riešiť dôsledky vyjadrení politikov na cenu svojich akcií a na investorov.