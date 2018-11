Taliansky výrobný sektor klesol v októbri prvýkrát za vyše dva roky

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rím 2. novembra (TASR) - Výrobný sektor v Taliansku zaznamenal v októbri prvý pokles za vyše dva roky, pričom hodnota príslušného indexu dosiahla najnižšiu úroveň za takmer štyri roky. Podpísal sa pod to prudký pokles exportných objednávok aj produkcie. Ukázali to v piatok údaje spoločnosti IHS Markit.Index nákupných manažérov IHS Markit pre taliansky výrobný sektor dosiahol v októbri 49,2 bodu oproti 50-bodovej hodnote v septembri. To znamená pokles sektora, keďže rast od poklesu oddeľuje hranica 50 bodov. Je to prvý pokles výrobného sektora od augusta 2016.Výsledok je horší, než očakávali analytici, ktorí počítali s poklesom na 49,7 bodu. Navyše, dosiahnutá hodnota indexu je najnižšia za posledných 46 mesiacov.Najviac sa pod to podpísali exportné objednávky. Tie klesli prvýkrát za takmer šesť rokov v dôsledku slabšieho dopytu zo strany kľúčových exportných partnerov, najmä z Ázie. Pokles zaznamenala aj produkcia, už tretí mesiac po sebe.