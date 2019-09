Taliban chce mier s USA, je však nejednotný v otázke, ako ho dosiahnuť

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kábul 12. septembra (TASR) - Medzi lídrami extrémistického hnutia Taliban panuje zhoda, že treba pokračovať v mierových rokovaniach so Spojenými štátmi, avšak pretrvávajú nezhody v otázke, ako rýchlo by vyjednávania mali napredovať. S odvolaním sa na nemenovaných predstaviteľov Talibanu o tom vo štvrtok informovala agentúra AP.Ešte predtým, než americký prezident Donald Trump cez víkend zrušil stretnutie s predstaviteľmi Talibanu v prezidentskom sídle Camp David, dostali sa vyjednávači talibov do sporu s lídrami svojej rady (šúrá).Podľa slov predstaviteľov Talibanu, ktorí sú oboznámení s vnútorným diskurzom v hnutí, boli členovia šúry proti rokovaniam v sídle amerického prezidenta a pokarhali vyjednávačov, ktorí sa na nich chceli zúčastniť.Spojené štáty a Taliban vedú už viac než rok mierové rokovania v katarskom hlavnom meste Dauha, kde má toto militantné islamistické hnutie aj vlastné zastupiteľstvo pod vlajkou Afganského islamského emirátu.Ešte v pondelok Trump označil rokovania s Talibanom za "mŕtve" v reakcii na minulotýždňový útok v Kábule, pri ktorom zahynul americký vojak a ďalších 11 ľudí.Šéf Bieleho domu v tejto súvislosti ďalej oznámil, že americké sily zintenzívnili boj proti afganským povstalcom. Pokračovanie boja proti americkým silám avizoval aj Taliban.Ostáva nejasné, či sa mierové rokovania medzi USA a Talibanom ešte obnovia. Trump chce z Afganistanu stiahnuť približne 5000 zo 14.000 amerických vojakov. Od začiatku tohto 18 rokov trvajúceho konfliktu ich tam zahynulo vyše 2400.K zrušeniu mierových rozhovorov došlo vo fáze, keď už obe strany dospeli k návrhu dohody, ktorá mala umožniť stiahnutie amerických vojakov z Afganistanu výmenou za bezpečnostné záruky zo strany vzbúrencov.Podľa Talibanu sa už chystal podpis tejto dohody. Práve v tejto súvislosti malo dôjsť aj k bezpredecentnému stretnutiu talibanských lídrov s Donaldom Trumpom v prezidentskom sídle Camp David neďaleko Washingtonu.