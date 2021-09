Taliban drží podľa kongresmana niektorých Američanov ako rukojemníkov, bráni im odletieť z Afganistanu

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

6.9.2021 (Webnoviny.sk) - Niektorí Američania, ktorí sa po odchode americkej armády snažia dostať z Afganistanu, sedia v lietadlách pripravení odletieť, Taliban to však nechce dovoliť. Vyhlásil to v nedeľu kongresman Michael McCaul, najvyššie postavený republikán v Snemovni reprezentantov Podľa texaského zákonodarcu sa na letisku v meste Mazár-e Šaríf nachádza šesť lietadiel s americkými občanmi a ich afganskými tlmočníkmi na palube a Taliban ich „drží ako rukojemníkov“. Hlavné mesto provincie Balch padlo do rúk Talibanu deň pred Kábulom, 14. augusta.Pracovník letiska v Mazár-e Šaríf potvrdil, že na letisku je odstavených niekoľko lietadiel, ktoré si podľa neho prenajali Spojené štáty. Taliban im bráni odletieť s tým, že chce skontrolovať doklady osôb na palube, pričom mnohí z nich nemajú pasy ani víza. Úradník si, vzhľadom na citlivosť témy, neželal byť menovaný.McCaul v rozhovore pre televíznu stanicu Fox News uviedol, že Taliban predložil požiadavky. Podrobnosti nespomenul, vyjadril iba obavy, že „budú požadovať čoraz viac, či už ide o hotovosť alebo o uznanie ako legitímnej vlády Afganistanu“. Lietadlá sú podľa neho na letisku „posledných niekoľko dní“.