Taliban nebude k právam a slobodám afganských žien umiernenejší, bude sa držať prísneho islamského práva šaría

18.11.2022 (Webnoviny.sk) - Afganské vládne hnutie Taliban sa bude držať svojho prísneho výkladu islamského práva šaría. Vo štvrtok to povedal hovorca hnutia, pričom zdôraznil zámer pokračovať v tvrdej politickej línii zavedenej od prevzatia krajiny pred viac ako rokom.Počas predchádzajúcich rokov pri moci koncom minulého storočia Taliban vykonával verejné popravy, bičovanie a kameňovanie osôb odsúdených za zločiny na súdoch Talibanu.Po tom, čo v auguste 2021 obsadil Afganistan, keď sa americké sily a sily NATO po 20 rokoch vojny stiahli z krajiny, Taliban pôvodne sľúbil, že bude umiernenejší a bude rešpektovať práva žien a menšín. Namiesto toho prísnejšie zakročil proti právam a slobodám.Ženy majú zakázaný vstup do parkov, zábavných parkov, telocviční a väčšiny zamestnaní. Majú príkaz zahaliť sa od hlavy po päty. Dievčatám je zakázané chodiť do školy po šiestej triede. Existujú aj obmedzenia týkajúce sa hudby a médií.Podľa hovorcu Talibanu sa najvyšší vodca skupiny pred niekoľkými dňami stretol so sudcami Talibanu a nariadil im, aby do svojich rozhodnutí zaviedli právo šaría.