Taliban ohlásil násilie v deň prezidentských volieb v Afganistane

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Kábul 26. septembra (TASR) - Islamistické militantné hnutie Taliban chce narušiť víkendové prezidentské voľby v Afganistane násilím. Bojovníci Talibanu budú útočiť na bezpečnostné sily a volebné centrá, uviedlo hnutie vo vyhlásení zverejnenom vo štvrtok. Počas dňa volieb budú podľa neho tiež zablokované všetky menšie i väčšie cesty. Ľudia by nemali opúšťať domovy, aby nikto neutrpel zranenia, vyplýva z vyhlásenia, o ktorom informuje agentúra DPA.Prezidentské voľby sa v tejto stredoázijskej krajine konajú v sobotu. Na bezpečnosť má počas volebného dňa dohliadať viac než 72.000 príslušníkov polície a armády. Veľkú časť z nich rozmiestnili už v utorok, aby ochraňovali volebné miestnosti.Taliban odmieta voľby ako "podvodný proces" riadený "votrelcami". V minulosti hnutie opakovane útočilo na predvolebné mítingy a volebné miestnosti. Len uplynulý týždeň pri samovražednom atentáte na predvolebnom zhromaždení prezidenta Ašrafa Ghaního v provincii Parván zahynulo 26 ľudí.Prvý deň parlamentných volieb vlani v októbri bol podľa misie OSN v Afganistane (UNAMA) dňom s najvyšším počtom civilných obetí v krajine v roku 2018. Predbežné výsledky prezidentských volieb by mali zverejniť v polovici októbra.Taliban je najväčšou povstaleckou skupinou v Afganistane, v ktorom hnutie vládlo v rokoch 1996-2001. Po útokoch teroristickej skupiny al-Káida v roku 2001 v New Yorku a vo Washingtone ho moci zbavila medzinárodná vojenská intervencia pod vedením Spojených štátov. Taliban poskytoval útočisko šéfovi al-Káidy Usámovi bin Ládinovi.Taliban si znova posilňuje pozície, odkedy sa v krajine v roku 2014 skončili medzinárodné bojové operácie, ktoré nahradila výcviková misia. Začiatkom septembra USA zastavili po útoku v Kábule rozhovory s Talibanom o politickom riešení konfliktu.