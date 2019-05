Taliban oznámil nové kolo rozhovorov s USA v katarskej Dauhe

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kábul 1. mája (TASR) - Nové kolo mierových rozhovorov medzi afganským radikálnym hnutím Taliban a Spojenými štátmi sa začína v stredu v Katare. Oznámil to predstaviteľ afganských vzbúrencov, ktorí majú v blízkovýchodnej krajine svoju politickú kanceláriu. Informovali o tom agentúry AFP a AP.Americký vyslanec Zalmay Khalilzad vedie priame rokovania s Talibanom od júla minulého roka s cieľom nájsť mierové riešenie konfliktu v ázijskej krajine, ktorý trvá už 17 rokov a medzičasom sa stal vôbec najdlhšou vojnou v amerických dejinách.Hovorca Talibanu Zabíhulláh Mudžáhid pre AP povedal, že stredajšie rozhovory budú šiestym kolom priamych stretnutí zástupcov Talibanu s Khalilzadom od jeho vymenovania na post osobitného predstaviteľa USA pre zmierenie v Afganistane.Veľvyslanectvo USA v Kábule sa k záležitosti odmietlo vyjadriť, americké ministerstvo zahraničných vecí však už predtým oznámilo, že jeho diplomat Khalilzad navštívi tento mesiac katarskú Dauhu, aby sa stretol s predstaviteľmi Talibanu.Khalilzad, ktorý sa narodil v Afganistane a pôsobil tam aj ako veľvyslanec USA, v nedeľu povedal, že Washington je "trocha netrpezlivý" v snahe ukončiť afganskú vojnu - s ohľadom na to, že konflikt stojí Spojené štáty ročne 45 miliárd dolárov a naďalej pri ňom zomierajú americkí vojaci.Predošlé kolo rozhovorov americkej delegácie s predstaviteľmi hnutia Taliban sa začalo v Dauhe 25. februára, pričom trvalo až do 12. marca. Tieto rokovania sú zamerané najmä na dve témy - stiahnutie zahraničných vojakov z Afganistanu a záruky zo strany Talibanu, že sa krajina nestane bezpečným útočiskom pre teroristov.Taliban však dlhodobo odmietal začať priame rokovania s afganskou vládou, ktorú toto islamistické hnutie označuje za bábkový režim. Ich plánované prvé stretnutie, ktoré sa malo konať v apríli v Dauhe, odvolali po spore okolo zoznamu delegátov afganskej vlády.Tento týždeň sa v Kábule uskutočňuje zhromaždenie viac ako 3200 predstaviteľov z celej krajiny, ktorého cieľom je dohodnúť sa na spoločnom prístupe k mierovým rozhovorom s hnutím Taliban. Štvordňové zhromaždenie známe ako Lója džirga sa začalo v pondelok a zišli sa na ňom politici, kmeňoví staršinovia a ďalší lídri.Khalilzad bol minulý týždeň v Moskve, kde predstavitelia Ruska a Číny vyjadrili podporu plánu USA na mierovú dohodu a zdôraznili potrebu vnútroafganského dialógu, v rámci ktorého by sa pri rokovacom stole zišli všetky strany v Afganistane.Tento utorok navštívil americký vyslanec Pakistan, dodáva AFP.