Taliban po bojoch s vládou ovládol kľúčové mesto Kundúz na severovýchode Afganistanu

Hnutie Taliban po intenzívnych bojoch s vládnymi silami v nedeľu ovládlo kľúčové mesto Kundúz na severovýchode Afganistanu. Portál bbc.com citoval miestneho predstaviteľa, podľa ktorého s výnimkou letiska padlo do rúk militantov celé mesto.

V Kundúze vládne chaos, horia budovy a obchody. V jeho centre svedkovia videli vztýčenú vlajku Talibanu. Kundúz je tretie regionálne hlavné mesto, ktoré hnutie ovládlo od piatku.

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

8.8.2021 (Webnoviny.sk) -Násilie v Afganistane sa vystupňovalo po tom, čo sa americké a ďalšie medzinárodné sily začali po 20 rokoch sťahovať z krajiny. Militanti rýchlo napredujú. Po ovládnutí rozsiahlych oblastí na vidieku sa zameriavajú na kľúčové mestá.Dobytie Kundúzu je pre Taliban najvýznamnejším územným ziskom od začiatku májovej ofenzívy. Jedno z najväčších afganských miest sa považuje sa vstupnú bránu do severných provincií. Kundúz spájajú diaľnice s ďalšími veľkými mestami vrátane metropoly Kábul.Má tiež spoločnú hranicu s Tadžikistanom. Tá slúži na pašovanie afganského ópia a heroínu do strednej Ázie, odkiaľ sa potom dostáva do Európy, informuje bbc.com.