Taliban potvrdil rokovania s americkou delegáciou v Katare

Zalmay Khalilzad, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kábul 19. novembra (TASR) - Trojdňové stretnutie predstaviteľov afganského fundamentalistického hnutia Taliban s osobitným vyslancom Spojených štátov pre Afganistan s cieľom pripraviť pôdu pre mierové rokovania sa skončilo bez dohody. Samotné hnutie Taliban to oznámilo v pondelok, iba deň po tom, čo americký diplomat potvrdil apríl 2019 ako termín pre ukončenie 17 rokov trvajúceho konfliktu v Afganistane, píše agentúra Reuters.Vodcovia militantného islamistického hnutia Taliban sa so zvláštnym vyslancom USA pre Afganistan Zalmayom Khalilzadom stretli v uplynulom týždni v ich politickom sídle v Katare. Bolo to už druhé rokovanie počas uplynulého mesiaca, informoval v pondelok hovorca Talibanu Zabíhulláh Mudžáhid.oznámil hovorca Talibanu. Podľa vyjadrenia troch predstaviteľov hnutia jeho vodcovia neprijali žiadny termín stanovený USA. Americké veľvyslanectvo v Kábule citovanú informáciu komentovať odmietlo, dodal Reuters.Nový osobitný vyslanec USA pre Afganistan Zalmay Khalilzad je v Afganistane narodeným americkým diplomatom, ktorý má poverenie od vlády amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby viedol rokovania s Talibanom. V nedeľu vyjadril nádej, že k uzatvoreniu mierovej dohody s hnutím by mohlo dôjsť do 20. apríla 2019. Tento termín podľa Reuters pripadá na predpokladaný dátum konania prezidentských volieb v Afganistane.Druhé kolo prípravných rokovaní, ktoré trvalo tri dni a skončilo sa uplynulý týždeň, potvrdili aj dvaja nemenovaní vyššie postavení predstavitelia USA. Taliban podľa nich očakáva, že diplomat Khalilzad by mal do Kataru pricestovať do konca roku 2018 ešte raz.Ako uviedla agentúra Reuters, bezpečnostná situácia v Afganistane sa zhoršila po tom, ako Severoatlantická aliancia (NATO) v roku 2014 oficiálne ukončila svoje bojové operácie v krajine.