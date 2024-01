Taliban presadzuje reštrikcie voči slobodným afganským ženám bez sprievodu, tvrdí OSN

Dekrét týkajúci sa žien

Bez oficiálnych zákonov

22.1.2024 (SITA.sk) - Afganské vládne hnutie Taliban obmedzuje prístup tamojších žien k práci, cestovaniu a zdravotnej starostlivosti, ak nie sú vydaté alebo nemajú mužského ochrancu. Vyplýva to zo správy Organizácie Spojených národov OSN ) zverejnenej v pondelok.V jednom z incidentov predstavitelia afganského ministerstva pre šírenie cností a predchádzanie nerestí poradili žene, aby sa vydala, ak si chce udržať prácu v zdravotníckom zariadení, pričom tvrdili, že je nevhodné, aby pracovala ako slobodná žena.Taliban po opätovnom prevzatí moci v roku 2021 zakázal ženám vstup do väčšiny oblastí verejného života a zabránil dievčatám navštevovať školu po šiestej triede, a to napriek tomu, že pôvodne sľuboval umiernenejšiu vládu a odklon od takýchto „stredovekých“ praktík.V krajine bolo viacero prípadov toho, že úrady zatvorili kozmetické salóny, pričom začali presadzovať pravidlá obliekania sa. Predvlani Taliban vydal dekrét vyzývajúci ženy, aby ukazovali iba oči, a odporúčanie nosiť burku od hlavy po päty. Podobné obmedzenia boli už počas predchádzajúcej vlády Talibanu v rokoch 1996 až 2001.V Afganistane neexistujú žiadne oficiálne zákony o mužskom ochrancovi, ale Taliban uviedol, že ženy sa nemôžu pohybovať alebo cestovať na určitú vzdialenosť bez muža, ktorý je s ňou pokrvne alebo manželsky príbuzný. Tri zdravotnícke pracovníčky boli zadržané vlani v októbri, pretože išli do práce takéhoto muža.Nakoniec ich prepustili po tom, čo ich rodiny podpísali písomnú záruku, že čin nezopakujú. Niektoré ženy boli zatknuté aj za nákup antikoncepcie, ktorú Taliban oficiálne nezakázal.Spomenuté ministerstvo pre šírenie cností a predchádzanie nerestí, ktoré slúži ako mravnostná polícia Talibanu, zatiaľ nereagovalo na žiadosť agentúry AP o zaslanie vyjadrenia.