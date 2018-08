Taliban sa chce zúčastniť mierových rozhovorov v Moskve

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kábul 23. augusta (TASR) - Afganské militantné hnutie Taliban v stredu oznámilo, že na mierové rokovania do Moskvy vyšle svojich popredných predstaviteľov. Taliban tak urobil len niekoľko hodín po tom, čo afganská vláda odmietla ponuku zúčastniť sa rokovaní, informovala agentúra AP.Rusko na septembrové mierové rokovania pozvalo zástupcov viacerých krajín vrátane Spojených štátov, avšak Washington účasť na rokovaniach odmietol.uviedol hovorca Talibanu Zabihulláh Mudžahíd. Dodal, že moskovských rokovaní sa zúčastní najmenej štvorčlenná delegácia pod vedením Šéra Mohammada Stánikzaía, šéfa politického úradu Talibanu so sídlom v katarskej metropole Dauha.Len niekoľko hodín predtým afganská vláda vyhlásila, že sa moskovských rozhovorov o budúcnosti Afganistanu, naplánovaných na 4. septembra, nezúčastní.uviedol nemenovaný afganský predstaviteľ s tým, že vláda by bola ochotná "viesť priame rokovania" s Talibanom bez zasahovania cudzích mocností.Nemenovaný vysokopostavený diplomat uviedol, že za daných okolností si Ruskouviedol diplomat.Ruské veľvyslanectvo v Kábule zatiaľ situáciu okolo rozhovorov o Afganistane nekomentovalo.