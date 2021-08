Taliban sa po niekoľkých týždňoch obliehania zmocnil metropoly ďalšej provincie v Afganistane

Padlo už aj mesto Kundúz

Militanti napredujú rýchlo

9.8.2021 (Webnoviny.sk) - Hnutie Taliban v pondelok prevzalo kontrolu nad metropolou ďalšej afganskej provincie. Potvrdil to Mohammad Noor Rahmani, predstaviteľ provincie Sar-e Pol s rovnomenným hlavným mestom.Taliban ovládol centrum spomenutej oblasti po viac ako týždni odporu afganských bezpečnostných síl, po ktorom mesto Sar-e Pol definitívne padlo do rúk Talibanu.Predtým sa toto hnutie zmocnilo aj ďalších troch provinčných hlavných miest - Zaranju, Šeberghánu a Taleqanu.Podľa Rahmaniho militanti z Talibanu obliehali Sar-e Pol niekoľko týždňov, počas ktorých preťaženým afganským silám neposlali žiadne posily.Iba v nedeľu Taliban po intenzívnych bojoch s vládnymi silami ovládol mesto Kundúz na severovýchode Afganistanu, čo pre hnutie predstavuje najvýznamnejší územný zisk od začiatku májovej ofenzívy, keďže toto mesto sa považuje za vstupnú bránu do severných provincií.Kundúz spájajú cesty s ďalšími veľkými mestami vrátane metropoly Kábul. Má tiež spoločnú hranicu s Tadžikistanom. Tá slúži na pašovanie afganského ópia a heroínu do strednej Ázie, odkiaľ sa potom dostáva do Európy.Násilie v Afganistane sa vystupňovalo po tom, čo sa americké a ďalšie medzinárodné sily začali po 20 rokoch sťahovať z krajiny. Militanti tak rýchlo napredujú a po ovládnutí rozsiahlych oblastí na vidieku sa už začali zameriavať na kľúčové mestá.