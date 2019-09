Taliban zaútočil na ďalšiu afganskú provinčnú metropolu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kábul 1. septembra (TASR) - Afganské povstalecké hnutie Taliban podniklo v nedeľu útok na druhé významné mesto v priebehu dvoch dní. Stalo sa tak v čase, keď sa Taliban blíži k uzavretiu dohody s USA.Talibanskí bojovníci napadli v nedeľu mesto Púli Chumrí, ktoré je administratívnym centrom severoafganskej provincie Baghlán. V sobotu podnikli podobný útok na jedno z najväčších afganských miest Kundúz, metropolu rovnomennej provincie, ktorá susedí s Baghlánom.Podľa tlačovej agentúry AP sa Taliban snaží prostredníctvom týchto útokov posilniť si svoju pozíciu v mierových rokovaniach so Spojenými štátmi.Hlavný americký vyjednávač Zalmay Khalilzad v nedeľu uviedol, že USA a Taliban sú už blízko k dosiahnutiu dohody, ktorá by obmedzila násilie a umožnila mierové riešenie afganského konfliktu.Khalilzad má v nedeľu pricestovať do Kábulu, aby informoval afganskú vládu o podrobnostiach rodiacej sa dohody.