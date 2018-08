Taliban zaútočil na vojakov, prišla letecká odveta

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Kábul 7. augusta (TASR) - Štyria afganskí vojaci zahynuli a šesť ďalších utrpelo zranenia pri útoku militanov z hnutia Taliban v západoafganskej provincii Faráh. Pri odvetnom leteckom útoku zahynulo 19 militantov, informovala agentúra AP s odvolaním sa na tamojšie úrady.Militanti spustili útok na kontrolné stanovište vojakov v okrese Balá Bulúk v pondelok večer a trval až do utorňajšieho rána, povedal hovorca guvernéra provincie Faráh. Pri odvetnom útoku, ktoré podniklo afganské letectvo, zahynulo 19 militantov Talibanu a 30 ďalších skončilo so zraneniami.K útoku došlo v čase, keď sa vyvíja tlak na mierové rozhovory medzi tamojšou vládou podporovanou Západom a militantným hnutím Taliban.Americký minister zahraničných vecí Mike Pompeo už začiatkom júla vyzval Taliban, aby vstúpil do mierového procesu s afganskou vládou. Zároveň zopakoval ochotu Spojených štátov zapojiť sa do rokovaní.