Tampa vyrovnala sériu z Rangers z 0:2 na 2:2, Černák zblokoval najviac striel v zápase (video)

Palát strelil 16. gól v kariére









Z "jazdcov" dal gól len Panarin





8.6.2022 (Webnoviny.sk) - Hokejisti Tampy Bay Lightning zvíťazili aj v druhom domácom dueli tohtoročného finále Východnej konferencie zámorskej NHL. V utorok zdolali hráčov New Yorku Rangers 4:1 a vyrovnali stav série hranej na štyri víťazstvá na 2:2.Slovenský obranca "bleskov" Erik Černák odohral 20:45 min, so štyrmi bodyčekmi bol najaktívnejším hráčom tímu a jeho päť zblokovaných striel bolo najviac zo všetkých hráčov. Piaty súboj je na programe vo štvrtok v newyorskej Madison Square Garden."Zlepšujeme sa každým zápasom, aj dnes (8. júna pozn. redakcie) sme ukázali ďalšie pozitívne náznaky. Pomalšie sme sa rozbiehali, ale myslím si, že už začíname hrať tak ako chceme. Musíme v tom pokračovať aj v New Yorku," povedal po stretnutí tréner Tampy Jon Cooper , citoval ho oficiálny web profiligy."Bolts" zvíťazili v šiestom domácom zápase za sebou, čím vyrovnali svoj rekord v play-off. Český útočník Ondřej Palát strelil 16. gól v konferenčnom finále v kariére, čo je najviac z aktívnych hráčov NHL. Okrem neho skórovali aj Nikita Kučerov Steven Stamkos . Tampa uspela v 11 z doterajších 12 duelov play-off v histórii, keď sa to obom hviezdnym hráčom podarilo."Nie je to jednoduché, ale nemôžeme byť smutní, to nám určite nepomôže. Musíme zostať pozitívne naladení. Boli sme už aj v horšej situácii, takže toto zvládneme. Dúfam, že doma sa nám bude dariť, radi opäť uvidíme našich fanúšikov. Pokúsime sa toho ukázať na ľade viac," uviedol ruský útočník Artemij Panarin , ktorý strelil jediný gól "jazdcov". Brankár Igor Šesťorkin dosiahol métu 600 zákrokov v 18. zápase tohto play-off, najrýchlejšie za ostatných 66 rokov.Prvé štyri zápasy konferenčného finále medzi Tampou a New Yorkom zvládli lepšie domáce tímy, čo sa stalo v tejto fáze ročníka prvýkrát od roku 1991 a celkovo a po deviaty raz od sezóny 1967/68. Na víťaza tejto série čaká vo finále Stanleyho pohára klub Colorado Avalanche