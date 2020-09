Tänak na Rely Turecka havaroval a musel odstúpiť, na vine bola porucha riadenia (video)

Jazdci sa pri nehode nezranili

Tänak nenadviaže na úspech z Rely Estónska

19.9.2020 (Webnoviny.sk) - Porucha riadenia je za odstúpením Estónca Otta Tänaka z druhej etapy na Rely Turecka a jeho šance na obhajobu titulu sa zmenšili.Obhajca titulu Tänak a jeho spolujazdec Martin Järveoja vyviazli z nehody nezranení. So svojím hyundaiom zostali stáť na trati po tretej rýchlostnej skúške. Rely Turecka je piate podujatie oklieštenej "koronavírusovej" sezóny WRC v tomto roku.Po Turecku zostane do konca ročníka odjazdiť už len dve podujatia - Rely Sardínie a Rely Belgicka.Tänak sa vrátil do boja o titul majstra sveta triumfom na predchádzajúcej "domácej" Rely Estónska, ale v Turecku na tento úspech s určitosťou nenadviaže. Po dvoch meraných úsekoch bol na piatom mieste s neveľkým mankom na francúzskeho lídra Sébastiena Loeba Na čele priebežného poradia MS je Francúz Sébastien Ogier na toyote s náskokom 9 bodov pred Britom Elfynom Evansom . Tänak na treťom mieste zaostával o 13 bodov, ale po skončení Rely Turecka sa zrejme prepadne nižšie.