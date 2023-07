Tanečník Grofčík bude reprezentovať SR na World of Dance v Kalifornii

Tanečník, choreograf a niekoľkonásobný majster sveta v streetdance Norbert "Noro" Grofčík bude reprezentovať Slovensko na tanečnej súťaži World of Dance (WOD) v americkej Kalifornii.





"Pre mňa ako tanečníka je WOD úplnou top súťažou vo svete. Už od mojich tanečných začiatkov som sa veľmi rád pozeral na YouTube videá, kde som s úžasom sledoval týchto tanečníkov. Bol to môj sen, sa tam raz dostať a zažiť ten pocit, stáť na tom pódiu," komentuje Grofčík účasť na svetovej súťaži. Cesta k vysnívanej reprezentácii sa začala osobnou pozvánkou od porotcu WOD Poland Andiho Murrana WOD Albania. Tanečník a choreograf zo Slovenska príležitosť využil a o mesiac neskôr už súťažil na tanečnej súťaži v Albánsku, kde sa mu podarilo zvíťaziť v svojej kategórii. Na základe toho sa kvalifikoval na svetové finále WOD v Kalifornii, ktoré sa bude konať 11. až 14. augusta."Som neskutočne vďačný za to, že práve ja bude môcť reprezentovať našu krajinu na tomto svetovom finále. Nedávno som síce dostal informáciu, že sólo kategórie sa nakoniec na svetovom finále nebudú otvárať súťažne, no dali mi ponuku na základe mojich referencií robiť showcase/vystúpenie na tomto svetovom finále. Čo je pre mňa ešte väčšia pocta," dodal Grofčík.