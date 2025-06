Tank CV90120 zaujal na Tankových dňoch a mohol by dokonca posilniť aj slovenskú obranu

Rovnaký podvozok ako bojové vozidlo CV9035 MkIV

Spolupráca švédskeho výrobcu

Optimálna mobilita a najvyšší stupeň ochrany

Superrýchle automatické nabíjanie

28.6.2025 (SITA.sk) - Tank CV90120 zaujal na Tankových dňoch, spoločnosť BAE Systems predstavila strategickú možnosť pre posilnenie obrany. Stredný tank CV90120 predstavil v sobotu švédsky výrobca na Tankových dňoch Laugaricio pri Trenčianskych Stankovciach.Tanky CV90120 sú jednou zo zvažovaných možností pre posilnenie slovenskej obrany, ktorý by dopĺňal súčasné obstaranie bojových vozidiel pechoty CV9035 MkIV. Podľa BAE System Hägglunds zároveň ponúkajú jedinečné taktické výhody pre rôznorodý terén, ktorý SR má.Ministerstvo obrany v súčasnosti vyhodnocuje viaceré potenciálne cesty modernizácie. Nákladovo efektívne riešenie, ktoré by prinieslo rad výhod pre vojakov i celý obranný priemysel, predstavuje podľa spoločnosti práve stredný tank CV90120.„Pri hmotnosti pod 38 ton, čo je takmer polovica hmotnosti konvenčných hlavných bojových tankov (60 - 70 ton), ponúka vynikajúcu mobilitu v rôznych terénnych podmienkach. Nižšia hmotnosť prináša významné výhody pri prejazde cez menšie mosty alebo v horských oblastiach, zatiaľ čo systém aktívnej ochrany (APS) spolu s pancierovaním zabezpečuje veľmi vysokú úroveň ochrany a bezpečnosti posádky," vysvetlila spoločnosť. Riaditeľ platformy CV90 v BAE Systems Hägglunds Tarkan Turkcan doplnil, že cieľom je priniesť palebnú podporu pechote na miesto, kde sa nachádza.„CV90120 nesie rovnakú palebnú silu ako hlavný bojový tank, môže však ísť spolu s pechotou tam, kam ťažké tanky nemôžu,“ vysvetlil Turkcan. Spoločnosť ďalej podotkla, že CV90120 má prakticky rovnaký podvozok ako bojové vozidlo pechoty CV9035 MkIV, na ktorého výrobe pre slovenské ozbrojené sily BAE Systems Hägglunds a jej slovenskí priemyselní partneri v súčasnosti pracujú.„Táto spoločná črta prináša významné ekonomické a logistické výhody," zdôraznila spoločnosť. Turkcan dodal, pri všetkých vozidlách CV90 hovoria o spoločnej platforme. „Znamená to, že operátori a mechanici nepotrebujú pre podvozok odlišný výcvik či špeciálne nástroje. Náhradné diely sú potom prirodzene tiež rovnaké. Ovládacie prvky sú tie isté,“ spresnil riaditeľ platformy CV90.Existujúci projekt pásového obrneného vozidla CV90MkIV podľa slov spoločnosti napreduje podľa stanoveného harmonogramu, pričom slovenské firmy budú zodpovedné za štyridsať percent hodnoty zákazky.Na výrobe slovenských CV90 sa totiž bude podieľať viac ako tridsať slovenských spoločností a neustále pribúdajú nové. Švédsky výrobca najnovšie oznámil spoluprácu s firmami S.M.S., spol. s r.o., Rothe Erde Slovakia, STV Machinery, Konštrukta - Defence a Hriňovské strojárne.„Tento vývoj ukazuje, že projekt CV90 slúži ako katalyzátor dlhodobého priemyselného rozvoja na Slovensku. Vytvára vysokokvalifikované pracovné miesta a podporuje technologické inovácie. Existujúca sieť partnerstiev by mohla podporiť aj výrobu CV90120, čím by slovenské firmy získali nové príležitosti stať sa lídrami vo vytváraní produktov pre domáce použitie, ako aj exportné trhy vzhľadom na rastúci medzinárodný záujem o stredné tanky," uzatvára BAE Systems.Bojové vozidlo pechoty CV90 je k dispozícii v 17 variantoch a je navrhnuté tak, aby poskytovalo optimálnu mobilitu s najvyššou úrovňou ochrany v akomkoľvek teréne alebo taktickom prostredí. V súčasnosti je v prevádzke v Dánsku, Estónsku, Fínsku, Nórsku, Švédsku, Švajčiarsku, Holandsku a na Ukrajine takmer 1 300 kusov CV90, pričom čoskoro sa pridajú aj Slovenská a Česká republika.CV90 MkIV kombinuje zvýšenú rýchlosť a manévrovateľnosť na bojisku s vylepšenou elektronickou architektúrou, ktorá podporuje budúce schopnosti, keďže komplexné bojisko sa neustále vyvíja. Pozemné sily SR tak dostanú najmodernejší a najefektívnejší prostriedok na obranu územia.Stredný tank CV90120 poskytuje vysokú taktickú a strategickú mobilitu so 120 mm kanónom a vysokou schopnosťou prežitia v akomkoľvek teréne a prostredí, a tiež bezkonkurenčný výkon s jedinečnou konštrukciou bojového systému. So svojím motorom s výkonom 860 koní s možnosťou modernizácie na 950 koní dosahuje vozidlo maximálnu rýchlosť 70 kilometrov za hodinu a udržiava si operačný dojazd 600 kilometrov na jedno naloženie paliva.Môže navyše niesť sudy s palivom, ktoré umožňujú vyšší dojazd o približne 150 km. Jeho 120 mm vysokotlakový kanón, ktorý dokáže vystreliť projektily s úsťovou rýchlosťou približne 2 km/s, poskytuje impozantnú palebnú silu a bude schopný vystreliť všetky moderné 120 mm náboje NATO, ktoré používajú aj hlavné bojové tanky, ako aj programovateľné náboje.Mimoriadne pôsobivý je podľa spoločnosti BAE Systems aj muničný systém, ktorý nesie celkovo 44 nábojov - 16 v automatickom nabíjači a 28 v zásobníku pod vežou. Model CV90120 bude vybavený aj superrýchlym automatickým nabíjaním, ktorý umožňuje rýchlu streľbu, vďaka čomu bude schopný porážať aj tanky vybavené ERA (Explosive Reactive Armor) prostredníctvom presných dvojitých zásahov na to isté miesto.