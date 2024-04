Tankisti si na východe Slovenska precvičia presun nových Leopardov, upozorňujú ozbrojené sily

S tankami pôjdu na taktický výcvik

Majú pásy s gumovými pätkami











10.4.2024 (SITA.sk) - Ozbrojené sily (OS) SR upozorňujú, že trebišovskí tankisti si v nasledujúcich dňoch precvičia presun nových tankov Leopard 2A4 do výcvikového priestoru.Predbežný dátum je štvrtok 11. apríla, a to na trase Trebišov- Nový Ruskov- Sečovce- Zbehňov- Malé Ozorovce- Veľké Ozorovce.Hovorca OS SR Štefan Zemanovič priblížil, že ide o riadne plánovanú súčasť skúšok novozavedenej výzbroje tankového práporu, počas ktorej budú kolónu techniky sprevádzať vozidlá vojenskej polície a ozbrojených síl.Ozbrojené sily tak upozorňujú verejnosť, aby dodržiavala pravidlá cestnej premávky pri strete s kolónou a pokyny vojenskej polície pre zachovanie vlastnej bezpečnosti.Ozbrojené sily ďalej priblížili, že tankisti v priestoroch posádkového cvičiska Veľké Ozorovce sa s novými tankmi zúčastnia na taktickom výcviku.Ten má preveriť ich profesionalitu pri ovládaní výzbroje a preskúša nové inštalované prostriedky informačných a komunikačných systémov. Cieľom je, aby boli pripravení plniť svoju základnú úlohu, teda obranu SR a jej obyvateľov.„Tanky Leopard 2A4 sú súčasťou výzbroje trebišovského tankového práporu a svojimi takticko-technickými parametrami podstatnou mierou zvyšujú spôsobilosti pozemných síl OS SR. Na zabezpečenie presunov po cestných komunikáciách sú vybavené pásmi s gumovými pätkami, ktoré zabraňujú poškodeniu povrchov ciest," vysvetlili OS SR.Vzhľadom na hmotnosť tankov je prekonávanie mostov povolené jediným vozidlom prechádzajúcim stredom mostovky. Ozbrojené sily preto súčasne upozorňujú, že to môže spôsobiť krátkodobé zdržanie ostatných účastníkov cestnej premávky.