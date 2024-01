Tankó dúfa, že prípadné nové ministerstvo cestovného ruchu a športu neskončí ako zdemolovaný semafor (video)

Psychologická pomoc pre športovcov

Nech ministerstvo neskončí ako semafor

12.1.2024 (SITA.sk) - Poslanci v piatok od 9:00 rokujú o novele kompetenčného zákona, ktorú vetovala a vrátila na opätovné prerokovanie do parlamentu prezidentka Zuzana Čaputová . Novelou zákona sa má okrem iného zriadiť nové ministerstvo cestovného ruchu a športu, ktorého iniciátorom bola Slovenská národná strana (SNS) a jej predseda Andrej Danko Poslanci si ešte tento týždeň v stredu odhlasovali, že rozprava k tomuto bodu nemôže trvať dlhšie ako 12 hodín. Na základe toho sa rozpočítal čas vystúpení pre jednotlivé poslanecké kluby.V rozprave vystúpil aj poslanec Viliam Tankó (hnutie Slovensko ), ktorý by privítal, aby po prípadnom zriadení ministerstva mysleli na poskytovanie finančne dostupnej, odbornej a psychologickej pomoci pre športovcov či podporu osvetových a vzdelávacích programov.„Dúfam, že toto ministerstvo nebude pán Danko riadiť tak, ako riadil vo štvrtok svoje auto. A nech toto nové ministerstvo neskončí tak, ako ten zdemolovaný semafor," uviedol v závere vystúpenia poslanec.Tankó svojimi slovami narážal na Dankovu štvrtkovú dopravnú nehodu. Šéf národniarov sedel za volantom auta, ktoré podľa informácií portálu Startitup.sk narazilo do semaforu. Svetelná križovatka je momentálne nefunkčná. Portál zároveň informoval, že Danko nehodu bezprostredne neohlásil na polícii a s nabúraným autom odišiel preč.