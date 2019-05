Tanko: V EÚ treba účinnejšiu politiku proti diskriminácii či rasizmu

František Tanko. Foto: TASR/Pavel Neubauer Foto: TASR/Pavel Neubauer

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Košice 10. mája (TASR) – Európska únia (EÚ) potrebuje reformu najmä v oblasti azylovej politiky, humanitárnej a sociálnej oblasti, ako aj pri účinnejšom uplatňovaní zákonov, najmä netolerovania diskriminácie, rasizmu či extrémizmu v záujme rovnakého zaobchádzania. Pred voľbami do Európskeho parlamentu (EP) to pre TASR uviedol líder Strany tolerancie a spolunažívania (STS) František Tanko. V europarlamente by sa chcel venovať najmä oblastiam slobody, spravodlivosti, zamestnanosti a regionálneho rozvoja.Parlament spoločne s Radou prijíma zákony navrhnuté Európskou komisiou. Parlament musí s návrhom zákona súhlasiť, inak takýto návrh nevstúpi do platnosti. Spolurozhodovanie sa vzťahuje okrem iného aj na voľný pohyb pracovníkov, ustanovenia vnútorného trhu, výskum a technologický rozvoj, životné prostredie, ochranu zákazníka, vzdelanie, kultúru a zdravie. Európsky parlament prisudzuje značnú dôležitosť ochrane ľudských práv. Používa svoju právomoc súhlasu ako jeden z prostriedkov podpory vážnosti základných ľudských práv.Osobne by som mal záujem pôsobiť v oblasti slobody, spravodlivosti, zamestnanosti a v oblasti regionálneho rozvoja.Áno, potrebuje, a to minimálne v oblasti azylovej politiky, v humanitárnej a sociálnej oblasti, ako aj v oblasti účinnejšieho uplatňovania a dodržiavania zákonov, najmä netolerovania diskriminácie, rasizmu, extrémizmu v záujme rovnakého zaobchádzania, napríklad v oblasti zamestnanosti a odmeňovania a podobne.Som za celkovú integráciu, tak, aby sa zabránilo vzniku rozdielov vo všetkých oblastiach hospodárskeho, spoločenského a kultúrneho života. Samozrejme, že SR by v každom prípade mala patriť do jadra Únie.Je to dlhodobo opakujúci sa stav, ktorý podľa mňa vyplýva najmä z nedôvery voličov, že svojou aktívnou účasťou na voľbách dokážu niečo zmeniť a preto sa už väčšina ľudí stala k voľbám ľahostajná.EÚ priniesla občanom množstvo pozitív a výhod, napríklad rozšírené práva, slobody a zvýšenú medzinárodnú právnu ochranu. Každý občan členského štátu EÚ je automaticky aj občanom EÚ. Európske občianstvo nenahrádza národné občianstvo, je len jeho rozšírením, dopĺňa ho a je naň plne naviazané. Na európske občianstvo je napríklad naviazaná sloboda pohybu, pobytu, štúdia a práce v celej EÚ. Výhoda je aj napríklad spoločná mena - euro.