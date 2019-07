Ťapáková a Settele na súd v kauze zmeniek TV Markíza v utorok neprišli

Na snímke vpravo advokát Mariana K. Martin Pohovej počas súdneho pojednávania na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku v kauze falšovania zmeniek TV Markíza 23. júla 2019. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Na snímke vľavo advokát Mariana K. Michal Mandzák a vpravo advokát bývalého riaditeľa TV Markíza Pavla R. Marek Para počas súdneho pojednávania na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku v kauze falšovania zmeniek TV Markíza 23. júla 2019. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Na snímke právni zástupcovia TV Markíza Tomáš Kamenec, Daniel Lipšic a dozorujúci prokurátor Ján Šanta počas súdneho pojednávania na Špecializovanom trestnom súde v Pezinku v kauze falšovania zmeniek TV Markíza 23. júla 2019. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Pezinok 23. júla (TASR) – Dvaja z troch predvolaných svedkov sa na pojednávanie v kauze zmeniek TV Markíza v utorok na Špecializovaný trestný súd (ŠTS) v Pezinku nedostavia. Obžalovaný Pavol R. vysvetľoval, prečo sporné zmenky neviedla Markíza v účtovníctve, tým, že v účtovníctve nebolo veľa vecí.Prvý predvolaný svedok, terajší riaditeľ TV Markíza Matthias Settele, sa z účasti ospravedlnil dopredu, takže ŠTS o jeho neúčasti vedel. Niekdajšia riaditeľka Zuzana Ťapáková údajne nedostala predvolanie, takže sa na utorkové pojednávanie taktiež nedostaví. O 13.00 h by mal vypovedať ďalší bývalý riaditeľ Markízy Václav Mika.Obžalovaný Pavol R. v utorok pred súdom zopakoval tvrdenie, že argument o tom, že zmenky nemajú existovať, pretože neboli vedené v účtovníctve, je neobstojný. „,“ uviedol ako reakciu na čítanie listinných dôkazov prokurátora Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) Jána Šantu.Po prestávke bola prezentovaná správa, ktorú pre políciu vypracovala Markíza. V tej sa uvádza, že americká spoločnosť CME (súčasný majiteľ TV Markíza) zaplatila Pavlovi R. za jeho podiel v Markíze vyše pol miliardy slovenských korún. V pondelok (22. 7.) odmietol Pavol R. obhajcovi Markízy Danielovi Lipšicovi odpovedať na to, koľko za svoj podiel inkasoval. Výška výnosov Pavla R. je dôležitá preto, lebo platbu za zmenky mala uhradiť Markíza iba v prípade, že si to Pavol R. nebude môcť vzhľadom na svoju finančnú situáciu dovoliť.Prokurátor Šanta ďalej pokračoval v čítaní správ z auditov CME. Žiadna z nich zmenky nespomína. „,“ uviedol na svoju obhajobu Pavol R. Dodal, že uviesť existenciu zmeniek považoval za nepotrebné.Na ŠTS v utorok pokračuje pojednávanie v kauze falšovania zmeniek TV Markíza a marenia spravodlivosti. Obžalovaní sú niekdajší riaditeľ TV Markíza Pavol R. a Marian K. Ten je obvinený aj z objednávky vraždy Jána Kuciaka, zatiaľ čo Pavol R. je obžalovaný z objednávky vraždy Sylvie Volzovej. Tá je podľa neho na vine za stav Markízy, ktorý mal vyústiť do urovnania sporov prostredníctvom zmeniek.