Taraba hodnotí nomináciu Gašparovho syna na šéfa SIS za dobrú, vyjadril sa aj k jeho výrokom z poľovníckej chaty

14.2.2024 (SITA.sk) - Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nom. SNS) hodnotí nomináciu Pavla Gašpara na post šéfa Slovenskej informačnej služby ako dobrú.Ako dôvody menoval, že Gašpar disponuje právnickým vzdelaním, nemá poslanecký mandát,ani nie je trestne stíhaný či obvinený. Prezidentka Zuzana Čaputová podľa neho nemá priestor na to, aby danú nomináciu namietala.„Je trestne stíhaný za tie výroky? Nie je," reagoval šéf envirorezortu po rokovaní vlády na novinárske otázky týkajúce sa Gašparových výrokov zaznamenaných na nahrávkach z poľovníckej chaty.„Prosím vás pekne, každý človek, ktorý má čistý register trestov, môže zastávať akúkoľvek funkciu v tomto štáte bez ohľadu na to, že či v médiách ste si zvykli, že by ste mali robiť personálnu politiku," zdôraznil ďalej Taraba.Poznamenal, že človek môže osobne cítiť pomstu voči tomu, kto sa voči nemu zachoval nezákonne, no i on je riadený zákonmi. „Keď ju zneužije, potom sa ozvite," odpovedal Taraba na otázku k prípadnému zneužitiu funkcie.