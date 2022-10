Taraba odpovedal na otázku, či v parlamente podporí homosexuálne manželstvá

14.10.2022 (Webnoviny.sk) - Manželstvo tvorí podľa slovenskej ústavy jeden muž a jedna žena a na tejto definícii nič meniť netreba. "Ja za inú definíciu nikdy hlasovať nebudem," odpovedal nezaradený poslanec a predseda strany Život - Národná strana (Život-NS) Tomáš Taraba novinárom prostredníctvom sociálnej siete na otázku, či v Národnej rade (NR) SR podporí homosexuálne manželstvá.„Zároveň plne akceptujem, že štát nemá čo pchať nos do toho, kto, ako a s kým žije, ak sa rozhodne žiť mimo manželského zväzku a aj mne to je patrične ukradnuté," uviedol poslanec. Taraba si taktiež myslí, že na štátne budovy nepatria iné symboly okrem tých štátnych. „Ak tu polícia nechá magora strieľať po ulici koho ho napadne a ten sa chváli na sociálnych sieťach, že začne predsedom vlády Eduardom Hegerom OĽaNO ), je to totálny rozklad bezpečnosti štátu a mali by byť odvolaní kompetentní rad radom, začínajúc ministrom vnútra SR Romanom Mikulcom (OĽaNO)," zdôraznil.