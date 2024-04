Taraba odvolal aj posledného sekčného riaditeľa na svojom ministerstve. Ide o moc nad miliardami z Modernizačného fondu?

4.4.2024 (SITA.sk) - Generálny riaditeľ sekcie zmeny klímy a ochrany ovzdušia ministerstva životného prostredia Milan Zvara bol odvolaný z funkcie bez uvedenia dôvodu. Na sociálnej sieti na to upozornil bývalý štátny tajomník envirorezortu Michal Kiča Demokrati ).Zároveň je toho názoru, že minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS ) má o túto funkciu „imanentný záujem" z toho dôvodu, že prerozdeľovanie štyroch miliárd eur bude spravovať práve Modernizačný fond, ktorý riadi práve tento riaditeľ.Kiča taktiež skonštatoval, že výmenou Zvaru sa na úrovni generálnych riaditeľov skončil „personálny masaker na ministerstve".„Skúsený expert, ktorý sa podieľal za Európsku úniu (EÚ) na negociovaní viacerých klimatických dokumentov, v minulosti pôsobiaci aj na Stálom zastúpení SR pri EÚ, mladý šikovný človek, akí rozhýbavajú profesionálnu štátnu správu. Ak ju opustí, bude to obrovská škoda. Vďačím mu za spoluprácu pri príprave návrhu historicky prvého klimatického zákona či klimatickej legislatívy EÚ Fit for 55. V rámci nich sme vybojovali prostredníctvom Modernizačného fondu dodatočné stámilióny eur pre ekologizáciu slovenského priemyslu," uviedol Kiča.