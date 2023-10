Taraba označil posledné prieskumy za totálne úlety, je to ako predaj auta so stočenými kilometrami

2.10.2023 (SITA.sk) - Prieskumy za posledné dva mesiace boli totálne úlety. Uviedol to poslanec parlamentu Tomáš Taraba SNS ) v rozhovore pre portál denníka Plus Jeden deň. Ako Taraba pripomenul, Republika mala v prieskumoch takmer desať percent a Progresívne Slovensko takmer 25 percent.„To nie sú prieskumné agentúry, to sú normálne agitačné platformy, ktoré majú pomôcť mobilizovať politické strany a ich voličov v nejaký prospech," uviedol Taraba a doplnil, že exit polly boli dôkazom toho, že prieskumné agentúry to buď nevedia robiť alebo to robia zámerne zle.„Keď si pozriete, ako vyzerajú exit polly v Nemecku, v Rakúsku, vo Francúzsku, po ich zverejnení sa stav mení desatinami alebo stotinami percent. Tu ulietajú o päť až desať percent," podotkol Taraba s tým, že ak ide o manipuláciu, tak to považuje za rovnaké podvádzanie, ako keď niekto predá auto so stočenými kilometrami.Keď toto je možné riešiť, je podľa Tarabu možné a potrebné riešiť aj manipuláciu pri závažnej veci ako voľby. Ovplyvňovanie verejnej mienky zlými prieskumami je podľa neho nemysliteľné.