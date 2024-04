Taraba popiera, že sa nejakým spôsobom rozdeľovali posty vo vláde. Na rošády podľa neho nie je dôvod

14.4.2024 (SITA.sk) - Minister životného prostredia Tomáš Taraba (nom. SNS ) popiera, že by sa nejakým spôsobom prerozdeľovali posty vo vláde. V relácii televízie TA3 V politike dodal, že o tom na koaličnej rade nepadlo ani slovo.„My máme jasne rozdelené posty," vyjadril sa. Na rošády podľa neho nie je žiadny dôvod. Taraba takto reagoval na špekulácie, ktoré sa objavili v médiách, že po zvolení Petra Pellegriniho (predseda strany Hlas-SD ) za prezidenta by mohlo dôjsť k zmenám na viacerých ministerských postoch.Taraba dodal, že všetko závisí od veľkorysosti strany Hlas-SD. Opakovane zdôrazňoval, že strana SNS sa za Pellegriniho pred prezidentskými voľbami postavila bez nejakých nárokov. Osobne je toho názoru, že koalícii by prospelo, ak by predseda SNS Andrej Danko stál na čele parlamentu.(Predseda vlády a predseda Smeru Robert Fico sa v sobotu 13. apríla v relácii RTVS Sobotné dialógy vyjadril, že by Danka chcel na poste predsedu NR SR . Pellegriniho strana Hlas-SD sa voči tomu vymedzila, poukázala na koaličnú zmluvu, v ktorej sú posty pre jednotlivé strany vládnej koalície rozdelené - pozn. SITA.)