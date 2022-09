Taraba s Ficom sa dohodli na ôsmom odvolávaní Mikulca z postu ministra vnútra, majú aj odkaz pre SaS

30.9.2022 (Webnoviny.sk) - Nezaradený poslanec a predseda strany Život – Národná strana (Život-NS) Tomáš Taraba uviedol, že v rozhovore s predsedom strany Smer – sociálna demokracia (Smer-SD) Robertom Ficom sa dohodli na ďalšom, v poradí ôsmom, odvolávaní ministra vnútra SR Romana Mikulca (OĽaNO).Taraba vo štvrtok 30. septembra na sociálnej sieti uviedol, že s Ficom „sa nebudeme prizerať, ako zatvára hranice Slovensku jedna krajina za druhou. Minister Mikulec má za toto plnú zodpovednosť a policajné autá by nemal dávať do reklamných klipov novinárom, ale do terénu policajtom, aby chytili ilegálnych migrantov."Predseda Život-NS dodal, že na mimoriadnej schôdzi k odvolávaniu ministra vnútra bude môcť strana Sloboda a Solidarita (SaS) prehodnotiť svoje hlasy, ktorými podržali Mikulca „na stoličke" pri poslednom odvolávaní. „Ak SaS pochopí, že jej nepomôžeme sa vrátiť do vlády a začne sa správať ako opozičná strana, hlasov na odvolanie Mikulca bude dosť," uzavrel Taraba.