Tarabovo ministerstvo investuje do energetických obnov verejných budov rekordných 200 miliónov eur

Milióny eur do zmysluplných projektov

Oprávnené aktivity

28.1.2025 (SITA.sk) - Envirorezort pod vedením vicepremiéra a ministra životného prostredia Tomáša Tarabu smeruje do rekonštrukcie verejných budov rekordných 200 miliónov eur z Modernizačného fondu.Ako informoval šéf rezortu životného prostredia , tento historicky najväčší finančný balík je určený mestám, obciam, samosprávnym krajom a subjektom štátnej či verejnej správy s cieľom zvýšiť energetickú hospodárnosť existujúcich verejných budov aspoň o 30 percent oproti predchádzajúcemu stavu."Celkovo 200 miliónov eur z Modernizačného fondu smerujeme do zmysluplných projektov a rekonštrukcií materských, základných či stredných škôl, kultúrnych domov aj centier voľného času. Rovnako tak podporíme obnovu chátrajúcich knižníc, komunitných centier, múzeí a rôznych kultúrnych pamiatok," zdôraznil Taraba.Dodal, že zvyšovanie energetickej hospodárnosti verejných budov podporoval envirorezort vďaka výnosom z obchodovania s emisnými kvótami aj v minulosti, ale iba do výšky projektu maximálne 500-tisíc eur."Prostriedky z Modernizačného fondu som však dnes nasmeroval práve do výzvy, ktorá umožní podporiť projekt až do výšky päť miliónov eur, pričom minimálna výška projektu je 500-tisíc eur," spresnil Taraba. Šéf envirorezortu doplnil, že prostriedky z Modernizačného fondu sú navyše ponúkané s 95-percentnou mierou finančnej podpory z celkových oprávnených výdavkov."Oprávnené aktivity zahŕňajú nielen zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov, ale aj výrobu tepla či teplej vody. Možné sú tiež projekty ako zateplenie budov, výmena elektroinštalácie, inštalácia tepelných čerpadiel, výstavba dažďovej záhrady alebo zelenej strechy," objasnil Taraba.Žiadosti o túto podporu je možné podávať do 28. apríla prostredníctvom Environmentálneho fondu . Celé znenie výzvy je dostupné na webovej stránke Environmentálneho fondu.