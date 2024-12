Tarabovo ministerstvo rozdelilo z eurofondov takmer 600 miliónov eur, výrazne zrýchlilo proces obnovy rodinných domov

Skutočná pomoc samosprávam

Zrýchlilo sa čerpanie eurofondov

Čaká sa štyri mesiace

12.12.2024 (SITA.sk) - Ministerstvo životného prostredia (MŽP) SR v rámci Programu Slovensko už rozdelilo takmer 600 miliónov eur. Zároveň sa za posledný rok 28-násobne zrýchlilo tempo vyplatených príspevkov na obnovu rodinných domov z programu Obnov dom financovaného z Plánu obnovy a odolnosti SR. Informovali o tom podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba spolu s generálnou riaditeľkou sekcie environmentálnych programov Monikou Škrabákovou a šéfom Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) Za úspechmi v čerpaní prostriedkov podľa Tarabu stojí odborný manažment a efektívne nastavenie procesov.„Po tom, ako predošlé vlády dopustili prepadnutie vyše 400 miliónov eur z eurofondov v oblasti životného prostredia, dnes zazmluvňujeme projekty za stovky miliónov eur z Programu Slovensko a doručujeme skutočnú pomoc samosprávam na zmysluplné projekty pri budovaní vodárenskej infraštruktúry, vodozádržných opatrení či podpore triedeného zberu komunálnych odpadov,“ zdôraznil Taraba s tým, že rovnako zrýchľujú aj investície do geologických prieskumov a sanácie envirozáťaží.MŽP SR vyhlásilo 31 výziev za viac ako 1,2 miliardy eur, čo predstavuje zhruba dve tretiny pridelených prostriedkov. Podľa Tarabu doposiaľ majú zazmluvnených cez 390 miliónov eur, pričom v procese podpisovania zmlúv je ďalších 200 miliónov eur.„V roku 2023 za predošlých vlád neboli pritom z eurofondov zazmluvnené žiadne projekty, ani vyčerpané žiadne peniaze. Kým za Jána Budaja nebolo na obnovu domov vyplatené ani jedno euro do konca roku 2022 a počas Ódorovej vlády bolo vyplatených iba približne 150 žiadostí za približne 2 mil. eur, k dnešnému dňu sme už vyplatili príspevok vyše 4 600 majiteľom rodinných domov v hodnote približne 69 miliónov eur,“ objasnil šef envirorezortu.Generálny riaditeľ SAŽP Juraj Moravčík zhodnotil, že v roku 2024 sa výrazne zrýchlilo aj čerpanie fondov a zefektívnil proces posudzovania a vyhodnocovania žiadostí v projekte Obnov dom.Agentúra podľa neho posilnila svoj tím pracovníkov a znížila počet dohodárov z 500 na 72, ktorí splnili prísne kritériá na vzdelanie a skúsenosti v oblasti hodnotenia eurofondov.„Vďaka efektívnemu nastaveniu podmienok výziev sme výrazne zjednodušili ľuďom podávanie žiadostí a odbúrali prebytočnú administratívnu dokumentáciu,“ uviedol Moravčík.Priemerná čakacia lehota na vyplatenie finančných príspevkov klesla z 12 mesiacov na štyri mesiace a počet zazmluvnených projektov rapídne vzrástol na približne 20-tisíc. „Počet žiadostí o platbu v druhom polroku 2024 stúpol oproti prvému polroku o 60 percent,“ spresnil Moravčík.Zdôraznil, že program Obnov dom si kladie za cieľ energeticky zlepšiť viac ako 25-tisíc rodinných domov do konca roka 2026, pričom počet prijatých žiadostí už atakuje hranicu 80 percent z plánovaného počtu.SAŽP plánuje do konca roka vyplatiť peniaze zo šesťtisíc žiadostí a do konca apríla 2025 z ďalších sedemtisíc žiadostí v rámci Plánu obnovy a odolnosti SR.