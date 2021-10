Tarkovič po prehre v Rusku neskrýval sklamanie, vo futbale sa vyhráva aj prehráva v šestnástkach

Z trénera slovenskej futbalovej reprezentácie Štefana Tarkoviča sršalo veľké sklamanie po piatkovej prehre v Kazani s domácim Ruskom (0:1) v rámci kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta v Katare.

Vyslali len jednu strelu

Tím nachádza hernú tvár

Karpin po zápase spokojný

9.10.2021 (Webnoviny.sk) -Tím spod Tatier sa prezentoval solídnym výkonom. Dominoval v držaní lopty i streleckých pokusoch, no napokon si z metropoly Tatárska neodviezol ani bod. Šance Slovákov na prienik na šampionát tak po tomto výsledku klesli na minimum."Prehrali sme zlomový zápas v kvalifikácii. Šli sme do neho s imperatívom víťazstva, ale nedosiahli sme naň, hoci medzi šestnástkami to bol najlepší výkon mužstva pod mojím vedením," povedal 48-ročný Prešovčan podľa oficiálneho webu Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Rusi oslabení absenciami viacerých kľúčových hráčov toho v ofenzíve veľa neukázali. Za celý zápas vyslali na slovenskú bránku iba jednu strelu a ich triumf napokon zariadil v 24. min nešťastný vlastenec Milana Škriniara "Vo futbale sa vyhráva aj prehráva v šestnástkach. V tej našej sme si dali vlastný gól a v súperovej sme ukázali málo kvality, aby sme nejaký dali," priznal Tarkovič.Niekdajšieho asistenta Jána Kozáka pri národnom mužstve teší aspoň skutočnosť, že mužstvo pod jeho vedením nachádza hernú tvár. Z tej by mohlo ťažiť v budúcnosti - ďalšom ročníku Ligy národov i kvalifikácii o postup na ME 2024 v Nemecku."Máme svoju hernú tvár, vieme si vypracovať šance, ale musíme popracovať na tom, aby sme príležitosti aj premieňali. Vieme, proti komu sme hrali, Rusi mali organizovaný prejav, podali obetavý výkon, na našu smolu sme sa nevedeli presadiť v ich obrane," skonštatoval Tarkovič.Jeho ruský náprotivok Valerij Karpin bol po zápase spokojný predovšetkým s dosiahnutým výsledkom. "Zborná" sa vďaka víťazstvu udržalo v hre o priamy postup na šampionát, keď dosiaľ nazbierala 16 bodov - rovnako ako prvé Chorvátsko."Potrebovali sme vyhrať tento zápas, dosiahli sme výsledok, aký sme chceli, som veľmi spokojný s výsledkom. Zložili sme zas mužstvo nanovo, hráči ťažký zápas ustáli, robili, čo sme od nich žiadali. Kvalifikácia sa ešte nekončí, už myslíme na ďalší zápas," priznal rodák z estónskej Narvy, ktorý jeden zo 17 reprezentačných zásahov dosiahol 8. marca 1995 v Košiciach pri prehre so Slovenskom (1:2).