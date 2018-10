Tarkovič základnú zostavu zatajil, Škrtel vidí šancu na zlepšenie

Na snímke dočasný tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Štefan Tarkovič počas tlačovej konferencie pred priateľským zápasom so Švédskom 15. októbra 2018 v Štokholme. Slovenská futbalová reprezentácia odohrá v utorok 16. októbra prípravný zápas vo Švédsku proti domácej reprezentácii. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok

Štokholm 15. októbra (TASR) - Dočasný tréner slovenských futbalistov Štefan Tarkovič bude v utorok večer čeliť náročnej výzve. Po nečakanej rezignácii Jána Kozáka nastúpia Slováci v Štokholme vo Friends Arene proti domácim so snahou vylepšiť aktuálnu atmosféru okolo národného tímu.Poverený kouč na oficiálnej tlačovke pred súbojom už nechcel reagovať na otázky o Kozákovi, sústredil sa len na zápas. Médiám povedal, že v základnej zostave má jasno, ale neprezradil ju a hráči sa ju dozvedia až na taktickej porade.povedal na úvod 45-ročný Tarkovič.Najbližší súper patrí do kategórie silných, čo dokázal postupom medzi top osmičku na MS. Tarkovič ho má zmapovaného a rešpektuje ho.V tíme je množstvo mladých hráčov, ktorí čakajú na príležitosť. Tarkovič síce neprezradil, koľko ich pošle do švédskeho ohňa, ale čo to naznačil:Kapitán Martin Škrtel vidí zápas ako šancu napraviť renomé reprezentácie po prehrách v LN s Ukrajinou a Českom.Kapitán prehovoril aj za kabínu, ktorú odchod Kozáka medzi dvoma zápasmi zaskočil: