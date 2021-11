Tarkovič zverejnil nomináciu Slovenska, Kucka je iba náhradník a Schranz chýba pre tragédiu v rodine

Tragická udalosť v rodine Schranza

Lobotka je naspäť v tréningovom procese



Nominácia slovenskej futbalovej reprezentácie



na novembrové zápasy v kvalifikácii o postup na MS 2022



Brankári: Marek Rodák (FC Fulham/Angl.), Dušan Kuciak (Lechia Gdansk/Poľ.), Martin Dúbravka (Newcastle United/Angl.)



Obrancovia: Peter Pekarík (Hertha Berlín/Nem.), Martin Koscelník (Slovan Liberec/ČR), Martin Valjent (RCD Mallorca/Šp.), Vernon de Marco (ŠK Slovan Bratislava), Ľubomír Šatka (Lech Poznaň/Poľ.), Milan Škriniar (Inter Miláno/Tal.), Dávid Hancko (Sparta Praha/ČR), Jakub Holúbek (Piast Gliwice/Poľ.)



Stredopoliari: Patrik Hrošovský (KRC Genk/Belg.), Marek Hamšík (Trabzonspor/Tur.), Matúš Bero (Vitesse Arnhem/Hol.), Ondrej Duda (1. FC Kolín nad Rýnom/Nem.), Stanislav Lobotka (SSC Neapol/Tal.), Albert Rusnák (Real Salt Lake/USA), Erik Jirka (Real Oviedo/Šp.), Lukáš Haraslín (Sparta Praha/ČR), Tomáš Suslov (FC Groningen/Hol.), Róbert Mak (Ferencváros Budapešť/Maď.)



Útočníci: Róbert Boženík (Fortuna Düsseldorf/Nem.), David Strelec (Spezia Calcio/Tal.), Ladislav Almási (Baník Ostrava/ČR )



2.11.2021 (Webnoviny.sk) - Skúsený stredopoliar Juraj Kucka sa objavil len medzi náhradníkmi v nominácii slovenskej futbalovej reprezentácie na posledné dva zápasy kvalifikácie o postup na budúcoročné majstrovstvá sveta 2022 doma proti Slovinsku a na Malte.Slováci už nemôžu postúpiť na záverečný turnaj MS 2022 do Kataru, ale podľa slov trénera Štefana Tarkoviča chcú skončiť v H-skupine na treťom mieste.Domáci súboj proti Slovincom odohrajú slovenskí futbalisti 11. novembra v Trnave, o tri dni neskôr zakončia neúspešnú kvalifikáciu súbojom v La Vallette proti domácej Malte. Slovákom patrí pred novembrovým záverom kvalifikácie tretia priečka s 10 bodmi z ôsmich zápasov, ale len zásluhou lepšieho skóre pred Slovincami.Tréner Tarkovič v utorok oznámil 24-člennú nomináciu, po zdravotných výpadkoch sa do nej vrátili brankár Martin Dúbravka , obranca Jakub Holúbek , stredopoliar Stanislav Lobotka aj útočník Róbert Mak Z dôvodu tragickej udalosti v rodine chýba v nominácii útočník Ivan Schranz a z osobných dôvodov aj skúsený obranca Tomáš Hubočan "So Schranzom som bol v kontakte, poprosím o rešpektovanie jeho súkromia po tom, čo sa mu stalo. Nebudem sa k tomu viac vyjadrovať. S Hubočanom som nič neuzavrel, akceptoval som jeho osobné dôvody, preto nie je v nominácii. Na druhej strane, je potešiteľné, že Martin Dúbravka už je v poriadku a chce nám pomôcť. Konkurencia na brankárskom poste je dobrá," vyjadril sa Tarkovič na tlačovej konferencii v Bratislave.Na otázku, či vzhľadom na nemožnosť účasti Slovenska na MS 2022 sa nenúkal v závere kvalifikácie väčší priestor na odskúšanie nových hráčov, tréner odpovedal: "Nevidím dôvod, aby som skúšal neoverených hráčov, keď si mužstvo začína veriť a nachádza svoju hernú tvár. Budovanie tímu je komplikovaný proces a som rád, že sme sa dostali do bodu, keď sa naša hra zlepšila. Pre mňa je najdôležitejšia kontinuita, chcel by som to zachovať. Rozprával som sa však s Jurajom Kuckom, má toho dosť aj na klubovej úrovni, preto vyskúšame na jeho poste iného hráča. Na prvý zápas by aj tak pre karty nemohol nastúpiť."Na predchádzajúcom reprezentačnom zraze pred zápasmi v Rusku a Chorvátsku nechýbal ani Stanislav Lobotka , svalové zranenie mu však nedovolilo zapojiť sa do tréningov aj zápasov so spoluhráčmi z národného tímu. Teraz by už mal byť k dispozícii, hoci vo svojom talianskom klube SSC Neapol zatiaľ nehráva."Je pozitívne, že je naspäť v pravidelnom tréningovom procese. Na Stana Lobotku som nezmenil názor od začiatku jeho pôsobenia v reprezentácie - môže nám výrazne pomôcť. Ak by sa nezranil, bol by súčasťou základnej zostavy v Neapole. Kucka a Weiss ml. sú medzi náhradníkmi. Ak by nastala extrémna situácia napríklad s ochorením COVID-19, mohli by pomôcť, hoci napríklad Vlado Weiss ešte po zranení nie je stopercentne pripravený," dodal reprezentačný tréner SR.Cieľ A-tímu SR v posledných dvoch súťažných zápasoch kalendárneho roka 2021 pomenoval Tarkovič nasledovne: "Jednoznačne chceme nadviazať na výkonnosť z ostatných zápasov. A zlepšený herný prejav chceme potvrdiť aj výsledkovo. Chceme skončiť na treťom mieste v našej skupine a urobíme pre to všetko."