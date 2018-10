TASR dosiahla v prvom polroku 2018 plusové hospodárenie

Na snímke generálny riaditeľ Tlačovej agentúry Slovenskej republiky (TASR) Vladimír Puchala. Foto: TASR - Boris Lindtner Foto: TASR - Boris Lindtner

Bratislava 4. októbra (TASR) - Tlačová agentúra (TA) SR dosiahla v prvom polroku 2018 plusové hospodárenie. Hodnotené obdobie ukončila so ziskom vo výške 182.630 eur. Súhrnné náklady dosiahli výšku 2.520.369 eur, celkové výnosy sumu 2.702.999 eur. Vyplýva to zo správy o činnosti TASR za prvý polrok 2018, ktorú výboru predstavil generálny riaditeľ TASR Vladimír Puchala. Správu poslanci vzali na rokovaní parlamentného výboru pre kultúru a médiá na vedomie.Správa tiež uvádza, že TASR si splnila zákonné úlohy a bola vo svojom spravodajstve slobodná a nezávislá. Vydala 140.263 multimediálnych správ, z toho slovných bolo 75.770 správ, zvukov 7125, fotografií 53.528 a videospráv 3840.zdôraznil Puchala.Vyzdvihol zavedenie brief správ, ktoréa tiež vytvorenie maďarského servisu.vysvetlil.Poukázal aj na novú rubriku slovenčina.priblížil. K téme TASR pribudol aj nový produkt - seriál o slovenských zaujímavostiach. TASR sa tiež významne podieľa na propagácii a šírení informácií o osmičkových výročiach, a to nielen v servisoch agentúry, ale i na svojich weboch.TASR tiež uzatvorila zmluvu so Združením miest a obcí Slovenska.podotkol s tým, že TASR rozšírila aj spoluprácu s nemeckou DPA a ďalšími agentúrami, pracuje len s kvalitnými zdrojmi.Agentúra dohodla nové zmluvy s veľkými mediálnymi klientmi, ako je News and Media Holding, TV Markíza, Mafra Slovakia, Petit Press, RTVS.doplnil Puchala.Zároveň informoval, že šéfredaktor TASR Marián Kolár sa uchádzal o členstvo v Rade Európskej aliancie tlačových agentúr EANA, kde získal 13 hlasov, protikandidát ich dostal 16. Agentúra ďalej posilnila spravodajské posty v regiónoch a zahustila aj sieť fotografov. Na olympijské hry v Pchjongčchangu vycestovala historicky najväčšia výprava TASR.uviedol poslanec Smeru-SD Miroslav Číž, ktorý by prijal viac informácií z Bruselu. Puchala poukázal, že TASR má spravodajcu v Bruseli a informuje o dianí. Súhlasí, že vždy je čo zlepšovať. Peter Marček (nezaradený) sa pýtal, či TASR neplánuje obnoviť spoluprácu s agentúrou Sputnik.odpovedal Puchala.Renáta Kaščáková z SaS kritizovala financovanie TASR. Generálny riaditeľ vysvetlil, že agentúra dostáva peniaze na špecifické úlohy, ktoré jej vyplývajú zo zákona. Exminister kultúry Marek Maďarič (Smer-SD) odmieta spochybňovanie financovania TASR.