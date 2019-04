TASR inovovala internetovú aplikáciu Kalendárium

Na snímke generálny riaditeľ Tlačovej agentúry Slovenskej republiky (TASR) Vladimír Puchala. Foto: TASR - Boris Lindtner Foto: TASR - Boris Lindtner

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 18. apríla (TASR)- TASR uviedla nové funkcionality internetovej aplikácie Kalendárium. Inovovaná aplikácia je responzívna, umožňuje prezeranie obsahu aj na mobilných telefónoch a tabletoch.povedal generálny riaditeľ TASR Vladimír Puchala.Kalendárium je aplikácia, v ktorej sú všetky očakávané udalosti doma, v zahraničí, športe, ekonomike i spôsob, akým ich TASR zaznamenáva, to znamená formou textu, zvukového záznamu, fotografií, videa alebo živého prenosu. Umožňuje filtrovanie udalostí podľa kategórií a ponúka ich prehľad aj na dni a týždne dopredu.Možnosti prihlásenia sa do aplikácie zostávajú pre používateľov nezmenené, a to cez klientsku zónu TASR v zozname servisov a kliknutím na Prehľady. Ďalšou možnosťou je priamy vstup do Kalendária na hlavnej stránke TASR.