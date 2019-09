TASR príde na jeseň s novinkami v ekonomickom spravodajstve

Na snímke generálny riaditeľ Tlačovej agentúry Slovenskej republiky (TASR) Vladimír Puchala. Foto: TASR - Boris Lindtner Foto: TASR - Boris Lindtner

Bratislava 16. septembra (TASR) - Tlačová agentúra Slovenskej republiky pripravuje vo svojom ekonomickom spravodajstve na jeseň viaceré novinky. Prinášať bude veľké tematické analýzy, výber najdôležitejších správ z domácej a zahraničnej ekonomiky, aj praktické rady pre firmy a podnikateľov. Ešte viac ako doteraz priblíži ekonomický život regiónov.V pravidelnej Analýze týždňa sa ekonomická redakcia TASR podrobne pozrie na niektorú z kľúčových tém, ktoré hýbu slovenskou alebo svetovou ekonomikou. Renomovaní analytici zasadia čísla do kontextu, zhodnotia aktuálny stav problematiky a načrtnú možný budúci vývoj.Pri uvádzaní noviniek TASR využije svoju silu v regiónoch, bohatstvo archívu, pripravuje novú televíznu diskusnú relácia o ekonomike v Tablet.TV.povedal generálny riaditeľ TASR Vladimír Puchala.avizoval vedúci ekonomickej redakcie Vladimír Jombík.V spravodajstve z regiónov pribudnú informácie o lokálnych firmách.priblížil šéfredaktor TASR Marián Kolár.Podľa generálneho riaditeľa Vladimíra Puchalu bude proces inovácií v ekonomickom servise prebiehať do konca roka. Súvisí so zmenami a inováciami v rámci celej agentúry. Ekonomický servis bude posilnený i personálne. V offline produktoch sa počíta s technologickou obmenou bulletinov, vytvorením newslettera a užším prepojením exportných servisov v anglickom a maďarskom jazyku s ekonomikou. Výsledkom má byť ešte kvalitnejšie multimediálne spravodajstvo, ktoré je užitočné pre odberateľov aj verejnosť.