TASR prinesie rozhovory s lídrami kandidátok na voľby do EP

Bratislava 26. apríla (TASR) - Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) začína od pondelka 29. apríla ponúkať svojim klientom špeciálne spravodajstvo zamerané na májové voľby do Európskeho parlamentu (EP). V rámci neho prinesie aj témy, v čom sú špecifické voľby do EP, spôsob voľby v nich, ako je to s kandidátskymi listinami na Slovensku, akí sú zaujímaví kandidáti, či môžu na Slovensku voliť aj občania iných štátov EÚ, ako je to s volebným moratóriom, aké bude spracovanie výsledkov a podobne.TASR v tejto súvislosti osloví aj domácich a zahraničných analytikov, politológov a sociológov s otázkami o volebnej účasti, jej mobilizácie či ich výsledkových očakávaniach. Rovnako prinesie aj rozhovory s lídrami kandidátok všetkých 31 kandidujúcich politických subjektov v SR. Rozhovory budú reflektovať predovšetkým európske témy a ich presah na Slovensko.TASR pripravila v súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami do Európskeho parlamentu i sériu multimediálnych rozhovorov so súčasnými slovenskými europoslancami. Tí odpovedali nielen na otázky súvisiace s voľbami, ale vyjadrili sa aj k tomu, ako bude nový EP podľa nich vyzerať a aké prioritné témy čakajú na nových zástupcov. Taktiež odpovedali aj na otázky, či podľa nich podpora neštandardných strán vo voľbách vzrastie, alebo ako vnímajú formovanie nového parlamentu v dôsledku brexitu.