TASR v máji prinesie sériu reportáží venovanú M. R. Štefánikovi

Prehľad reportáží v mesiaci máj 2019



1.máj – Životný príbeh Milana Rastislava Štefánika

2.máj – Štefánikove sochy na Slovensku a ich osudy

3.máj – V Bernolákove majú záznam o človeku, ktorý bol pri zomierajúcom Štefánikovi

4.máj – Pre mladých ľudí vznikol komiks o Štefánikovi

5.máj – Štefánik mal vždy hlboko do vrecka, no úspech u mužov i žien

6.máj – Socha Štefánika v Zárečí prežila besnenie komunistov

7.máj – Nábytok zo Štefánikovho parížskeho bytu vystavujú v Košiciach

8.máj – Letisko v Janíkovciach má vlastnú sochu Štefánika

9.máj – Štefánik a Mikuláš Schneider Trnavský sa spriatelili v Prahe

10.máj – Štefánik žiadal počas štúdií o finančnú pomoc aj mesto Ružomberok

11.máj – Na humenské námestie sa zo sochy Štefánika vrátila len jej hlava

12.máj – Štefánikov pohreb bol smutným dňom mladého československého štátu

13.máj – Štefánikova busta pribudne v Spišskej Belej

14.máj – Štefánik bol obľúbeným motívom prvorepublikových bankoviek

15.máj – Štefánikovu sochu sa stále nepodarilo vrátiť do centra Košíc

16.máj – V Banskej Bystrici mali Štefánikovu sochu len počas druhej svetovej vojny

17.máj – Štefánikova bronzová socha v Trebišove vydržala iba 12 rokov

18.máj – Klub M.R.Štefánika zveľaďuje jeho odkaz na Slovensku

19.máj – Pri príležitosti výročia Štefánikovho narodenia pripravujú v Poprade jeho bustu

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. apríla (TASR) – Sériu reportáží venovanú spomienke na Milana Rastislava Štefánika prinesie TASR v rámci edície Seriál v mesiaci máj. Verejnoprávna agentúra prinesie informácie o podujatiach, ktorými si na Slovensku pripomínajú 100. výročie tragickej smrti jednej z najvýznamnejších osobností novodobej slovenskej histórie.V spravodajskom servise redaktori priblížia odkaz politika, diplomata, vedca a popredného zakladateľa slovenskej štátnosti. V reportážach sa objavia informácie o jeho živote, štúdiách, spolupracovníkoch a pôsobení v zahraničí. Okrem toho TASR v rámci seriálu ponúkne pohľad na spomienkové podujatia.Textové materiály doplnené fotografiami a videoreportážami budú zverejňované počas mesiaca máj 2019 v domácom a regionálnom spravodajskom servise každý deň vždy o 9.00 h.