TASR vydala za prvý polrok 2019 viac ako 136.000 multimediálnych správ

Vladimír Puchala, archívna snímka. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 8. októbra (TASR) – V prvom polroku 2019 vydala Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR) 136.033 multimediálnych správ, 71.836 textových a 8518 zvukových správ, taktiež 52.223 fotografií a 3456 videospráv. Príjmy agentúry dosiahli v sledovanom období 3.049.860 eur, výdavky 2.733.374 eur, za prvý polrok tak vykázala prebytok vo výške 316.486 eur. Vyplýva to zo správy o činnosti TASR za 1. polrok 2019, ktorú v utorok prerokoval Výbor Národnej rady SR pre kultúru a médiá.doplnil na rokovaní výboru generálny riaditeľ verejnoprávneho média Vladimír Puchala. Úlohy agentúry zabezpečovalo 136 zamestnancov.Predstavil zároveň prioritné oblasti, ktorým sa jednotlivé redakcie TASR v prvom polroku 2019 venovali.pripomenul Puchala. Poukázal na to, že v oblasti spravodajstva zo zahraničia TASR pokrývala medziiným i stretnutia premiéra Petra Pellegriniho s americkým prezidentom Donaldom Trumpom v Bielom dome vo Washingtone, s ruským prezidentom Vladimirom Putinom a premiérom Dmitrijom Medvedevom v Rusku či začiatkom roka s izraelským premiérom Benjaminom Netanjahuom v Izraeli.V oblasti športu zvýraznil kvantitu i kvalitu spravodajstva zo súťažných podujatí v klasickom i zjazdovom lyžovaní, rovnako tak servis z domácich majstrovstiev sveta v hokeji.uviedol Puchala.Zdôraznil tiež spoluprácu s významnými svetovými agentúrami, garantujúcimi overené zdroje informácií zo zahraničia.dodal v tejto súvislosti.Priblížil i informačný servis, týkajúci sa činnosti orgánov Európskej únie, ktorý okrem externej spolupráce a spojenia so Zastúpením EÚ na Slovensku i Kanceláriou EP na Slovensku zabezpečuje agentúra prostredníctvom postu stáleho zahraničného spravodajcu v Bruseli, rovnako tiež osobnou účasťou redaktorov agentúry na oficiálnych rokovaniach orgánov EÚ.Súčasťou informačného spravodajstva TASR sú aj informácie vo verejnom záujme.spresnil generálny riaditeľ TASR.Spomenul taktiež, že portál Teraz.sk dosiahol v prvom polroku 2019 podľa Google Analytics celkový počet zobrazení na úrovni 18.994.412 zobrazení (priemerne 3.152.402 za mesiac).doplnil Puchala.