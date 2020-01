Tatar dvakrát asistoval, v Toronte padlo 10 gólov a Marinčin zblokoval päť striel (video)

Montreal neprerušil svoju čiernu sériu





7.1.2020 (Webnoviny.sk) - Dvaja slovenskí hokejisti si zahrali v pondelkových zápasoch NHL. Útočník Tomáš Tatar dvakrát asistoval pri góloch svojho tímu, ale Montreal prehral na domácom ľade s Winnipegom 2:3. Tatar prerušil sériu troch zápasov bez bodu a na konte má už 37 bodov (16+21).Najproduktívnejší Slovák v NHL počas takmer 17 minút na ľade raz vystrelil na bránku a rozdal aj štyri bodyčeky. Obranca Martin Marinčin bol pri domácej prehre Toronta s Edmontonom 4:6. Počas 18:04 min sa blysol piatimi zablokovanými strelami, bolo to najviac spomedzi všetkých aktérov na ľade. Jeho tím však nepridal jedenásty zápas v sérii, v ktorom by bodoval.Montreal nevyhral už v šiestich zápasoch za sebou a túto šnúru neprerušil ani proti Winnipegu. Tatar síce bodoval pri oboch góloch svojho tímu a celkovo sa dostal na 21 asistencií a 37 bodov v tejto sezóne, ale zároveň urobil chybu, ktorá stála jeho tím gól.V 25. min počas presilovky Montrealu slovenský krídelník nespracoval krížnu prihrávku na červenej čiare a stratil puk. Nastalo prečíslenie a brejková situácia, z ktorej Nikolaj Ehlers zvýšil náskok hostí na 2:0. Inkasovaný gól v oslabení síce nakopol Canadiens k zvýšenej aktivite, ale chýbali im góly útočníkov.Oba presné zásahy v zápase zaznamenal obranca Ben Chiarot. Pri druhom góle mu okrem Tatara asistoval aj ruský útočník Iľja Kovaľčuk, ktorý debutoval v drese Montrealu a zahral si práve v útoku s Tatarom.Tridsaťšesťročný Kovaľčuk odohral prvý zápas v NHL od 9. novembra 2019. Potom v Los Angeles usúdili, že ho už nepotrebujú. V polovici decembra s ním rozviazali zmluvu a neskôr po ňom siahol Montreal. Minulý piatok skúsený krídelník, ktorý má v NHL na konte 860 bodov, podpísal ročný dvojcestný kontrakt na 700 000 USD.V zápase proti Winnipegu odohral 19:25 min a okrem asistencie si pripísal aj štyri strely na bránku aj šesť bodyčekov, najviac spomedzi všetkých aktérov zápasu. "Na ľade vyzeral dobre. Do našej hry priniesol entuziazmus, vidieť, že si váži túto ponuku zahrať si v Montreale," uviedol brankár Carey Price na adresu Kovaľčuka."Je to frustrujúce, že sme prehrali. Price nás výbornými zákrokmi v druhej tretine držal v zápase, ale drobné chyby nás stáli lepší výsledok. Páčilo sa mi však ako tento tím bojuje do konca zápasu, nevzdávame sa za žiadnych okolností. Najbližšie proti Detroitu svitne nový deň a šanca na víťazstvo," skonštatoval Kovaľčuk aj pre nhl.com.Edmonton zastavil dlhú bodovú sériu Toronta najmä vďaka skvelému Connorovi McDavidovi. Jeho gól, ktorým zvýšil náskok hostí na 6:3, bol opäť ukážkou jeho geniality.Stačil jeden nečakaný pohyb, aby sa dostal pred elitného obrancu Toronta Morgana Riellyho a potom si hravo poradil aj s brankárom Michaelom Hutchinsonom. Ten za stavu 0:3 v 22. min musel do bránky namiesto Frederika Andersena, ktorý inkasoval tri góly z 19 striel. Kapitán Oilers ku gólu pridal aj tri asistencie, brankár Mike Smith mal 32 zákrokov.McDavid v 45 zápasoch sezóny nazbieral 69 bodov a je lídrom produktivity NHL o dva body pred svojím tímovým kolegom Leonom Draisaitlom."Dosiaľ nikdy sme nevyhrali v Toronte, keď som bol súčasťou tímu Edmontonu už aj ja. Preto ma dvojnásobne teší tento triumf. Pri svojom góle som zvažoval prihrávku na Nugenta-Hopkinsa, ale potom som sa rozhodol predviesť niečo vlastné," uviedol McDavid na webe NHL."On je najnebezpečnejší hráč na svete a my mu dáme najviac priestoru. Keď mu dovolíme nabrať rýchlosť v neutrálnej zóne, potom za to aj zaplatíme," glosoval útočník Toronta Auston Matthews. Práve Matthews v presilovke upravil na konečných 4:6 z pohľadu Maple Leafs a 29. gólom v sezóne si poistil druhé miesto v tabuľke kanonierov o dva zásahy za Davidom Pastrňákom.* Martin Marinčin (Toronto) odohral 18:04 min, 1 strela, 1 "hit", 5 zablokovaných striel, 1 mínusový bod* Tomáš Tatar (Montreal) odohral 17:56 min, 2 asistencie, 1 strela, 4 "hity", 1 plusový bod