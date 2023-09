Tatar je pre Colorado rizikom, „lavíny“ podľa experta získali 20-gólového strelca veľmi lacno

Nezostalo pre neho miesto

Tatarove trápenie v play-off je riziko

14.9.2023 (SITA.sk) - Slovenský hokejový útočník Tomáš Tatar po dvoch sezónach opustil klub New Jersey Devils a našiel si nové pôsobisko, keď podpísal ročnú zmluvu s klubom Colorado Avalanche Podľa Nicka Villana z portálu Pucks and Pitchforks nebol odchod 32-ročného krídelníka z Newarku tak prekvapujúci ako jeho angažmán v tíme víťaza Stanleyho pohára z minulého roka.„Tatarov príchod k Devils sprevádzalo nadšenie. Mal byť posledný diel skladačky ako krídelník do prvých dvoch útokov. Klub mu dal len dvojročnú zmluvu z obáv o jeho výkonnosť v play-off. Prvá sezóna bola sklamanie, niečo nefungovalo. Nazbieral len 30 bodov v 76 zápasoch a skončil deviaty v bodovaní tímu. Druhá bola oveľa lepšia. Hral v prvom útoku, pomáhal v obrane a perfektne zohral svoju úlohu. Play-off však bolo ďalšie sklamanie. Tatar bude tímu chýbať. Bol dobrý hráč, ale napokon pre neho nezostalo miesto," zhodnotil Villano pôsobenie Slováka v New Jersey.Tatar napokon skončil v silnom Colorade, čo experta prekvapilo.„Dlho bol voľný hráč a nakoniec si našiel klub, aj keď nie ten, ktorý sa očakával. Všetky špekulácie hovorili o Pittsburghu ako o hlavnom záujemcovi. Možno na tom jeho bývalý agent pracoval, ale Tatar ho pred podpisom zmluvy vymenil. Hľadal niečo konkrétne a zjavne to našiel. Má reputáciu poklesu výkonnosti v play-off a to je problém pre adepta na zisk Stanleyho pohára. Colorado síce získalo veľmi lacno 20-gólového strelca, ale jeho trápenie v play-off je pre takýto tím riziko," myslí si Villano.